تجهیز دانشگاههای دریایی به یک فروند کشتی/ تصویب 3رشته دریایی جدید

به گزارش خبر نگار مهر، دکتر وحید چگینی در نشست پیش از ظهر امروز با اشاره به تدوین سند راهبردی در حوزه علوم و فنون دریایی، افزود: با همکاری اتحادیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دریایی، موسسه ملی اقیانوس شناسی و انجمن علوم و فنون دریایی سندی با عنوان" سند و برنامه راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم دریایی تدوین شد.

رئیس ملی اقیانوس شناسی با اشاره جزئیات این سند اظهار داشت: این سند بر اساس ویژگیهای سوق الجیشی کشور و میزان مرزهای آبی و سواحل آن تدوین و اقدام به تغییر سرفصل های آموزشی در حوزه دریایی شده است.



وی میزان مرزهای آبی کشور را 5 هزارو 800 کیلومتر ذکر کرد و ادامه داد: یک چهارم مساحت کل کشور در بخشهای دریایی قرار دارد و 200 میلیون کیلومتر مربع دریای آزاد به صورت مشاع قابل بهره برداری داریم.



چگینی با تاکید بر اینکه 65 درصد از نفت جهان از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز منتقل می شود، ادامه داد: در حالی که میزان درآمد ناخالصی ملی بیشتر کشورهای پیشرفته از دریا 7 تا 10 درصد است، سهم درآمد ناخالص ایران از حوزه دریا 2.6 درصد است که اگر منابع نفت و گاز را از آن کسر کنیم این میزان به 1.2 درصد بالغ می شود.



وی با اشاره به ایجاد کمیته علوم و فنون دریایی در وزارت علوم، توضیح داد: با توجه به اهمیت حوزه های دریایی کشور کمیته ای در وزارت علوم در این زمینه ایجاد شد تا اقدام به بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شود.



چگینی با تاکید بر اینکه به منظور بررسی وضعیت موجود مطالعاتی در زمینه تعداد فارغ التحصیلان رشته های علوم دریایی، دانشگاه ها و تعداد اساتید شد، اضافه کرد: بر اساس مطالعات انجام شده تعداد دانشجویان مراکز دولتی در دوره کاردانی 2 هزار و 157، در دوره کارشناسی 8 هزار و 948 نفر، دوره کارشناسی ارشد هزار و 820 نفر و در دوره دکتری 212 نفر است.



وی با اشاره به تعداد دانشجویان مراکز غیر دولتی، اظهار داشت: در دوره کاردانی 227 دانشجو، در دوره کارشناسی 3 هزار و 910 دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد هزار و 57 دانشجو و در دوره دکتر 65 نفر در مراکز آموزش عالی غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند.



رشته های دایر در دانشگاهها در حوزه علوم و فنون دریایی





رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به وضعیت رشته های دایر در دانشگاه ها در حوزه علوم و فنون دریایی اشاره کرد و یاداور شد: در مراکز دولتی در دوره کاردانی 5 رشته، در دوره کارشناسی 10 رشته، در دوره کارشناسی ارشد 20 رشته و در دوره دکتری 5 رشته دایر است.



به گفته وی در مراکز غیردولتی در دوره کاردانی 3 رشته، در دوره کارشناسی 10 رشته، در دوره کارشناسی ارشد 14 رشته و در دوره دکتری 5 رشته دایر شده است.



تعداد دانش آموختگان رشته های دریایی





رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی در ادامه به بیان وضعیت فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با رشته های علوم و فنون دریایی پرداخت و گفت: از سال تحصیلی 66-67 تا 88-89 تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی در دوره کاردانی 5 هزار و 322 نفر، در دوره کارشناسی 8 هزار و 837 نفر، کارشناسی ارشد هزار و 78 و در دوره دکتری 50 نفر دانش آموخته شدند.



چگینی ادامه داد: در مراکز غیر دولتی در دوره کاردانی هزار و 752 نفر، در دوره کارشناسی 2 هزار و 519 نفر، در دوره کارشناسی ارشد 227 نفر و در دوره دکتری 41 نفر از رشته های مختلف علوم و فنون دریایی فارغ التحصیل شدند.



تعداد اساتید حوزه دریایی





چگینی تعداد اساتید در حوزه علوم و فنون دریایی را 600 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: این تعداد دارای مرتبه مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی هستند.



بازنگری در سر فصلهای دروس





رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از آغاز بازنگری و تحول در سرفصل دروس حوزه علوم و فنون دریایی خبر داد و یادآور شد: بازنگری در بخش مهندسی شامل سازه دریایی، معماری کشتی و مهندسی کشتی سازی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رشته های مهندسی برق، عرشه، مکانیک کشتی از سوی دانشگاه علوم و فنون دریانوردی چابهار در دستور کار قرار دارد.



وی تصویب رشته مهندسی سواحل در مقطع دکتری را از دیگر اقدامات این کمیته ذکر کرد و ادامه داد: تدوین سرفصل های این رشته آغاز شده است.



چگینی مدیریت مناطق ساحلی در مقطع کاردانی و مهندسی اقیانوسی را از دیگر رشته های مصوب در حوزه دریایی نام برد و گفت: در صورتی که دانشگاهی آمادگی داشته باشد می توانند نسبت به راه اندازی این رشته ها اقدام کنند.



کمبودهای دانشگاه های علوم دریایی





وی با بیان اینکه دانشگاه های علوم دریایی به لحاظ تجهیزات آزمایشگاهی کمبودی ندارند، اضافه کرد: دانشگاه های فعال در این حوزه باید مجهز به یک فروند کشتی آمورشی باشند که برای این امر نیاز به سرمایه گذاری هستیم.