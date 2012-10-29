جعفری: کار رویانیان و فتح الله زاده درست نبود/ انتقاد از تازه واردهای فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفری پس از پایان جلسه مجمع فدراسیون فوتبال درخصوص غیر قانونی بودن این جلسه گفت: فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل از دولت است و به همین خاطر این جلسه قانونی بود.

وی تاکید کرد: کار کفاشیان در برگزاری مجمع و انتخاب نایب رئیس دوم درست بود. ممکن است اگر نهاد دیگر بخواهد در انتخابات دخالت کند مجددا تعلیق شویم.

مدیر عامل باشگاه فجر با انتقاد از مدیران عامل پرسپولیس و استقلال برای ترک جلسه، گفت: کار رویانیان و فتح الله زاده درست نبود چرا که همه باید در مجمع به هم احترام بگذارند. ما هم تا آخر جلسه نشستیم و با 30 سال حضور درفوتبال هیچ ادعایی نداریم اما آقایانی که تازه وارد فوتبال شده اند چنین برخوردهایی می کنند.

جعفری همچنین درباره انتخابات هیات فوتبال فارس و شائبه تقلب دراین انتخابات، گفت: تنها کسی که می تواند انتخابات فارس را باطل کند رئیس مجمع یعنی آقای کفاشیان است. هیچ احدی جز کفاشیان نمی تواند این کار را انجام دهد. ضمن اینکه انتخابات ما کاملا قانونی بود و مشکلی نداشت.

وی درباره محمد مهدی نظری بازیکن فجر و احتمال حضور این بازیکن در استقلال خاطرنشان کرد: نظری تا آخر فصل با ما قرارداد دارد و هیچ جا نمی رود. او بدون اجازه سرمربی تمرین را ترک کرد و به همین خاطر ما بعد از بازی با فولاد این بازیکن را جریمه کردیم.

جعفری در پایان درخصوص مذاکرات مخفیانه و درگوشی رضا حقیقی با پرسپولیس گفت: حقیقی فعلا مصدوم است و دعا کنید او زودتر خوب شود. این صحبتهای در گوشی و یواشکی هم 6 ماه است که مطرح است اما ما به حقیقی نیاز داریم و او هیچ جایی نمی رود.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه با حضور 61 عضو در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که پس از رای گیری از 58 عضو واجدالشرایط، غلامرضا بهروان با کسب 45 رای به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس کمیته مسابقات انتخاب شد.