توجه به پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل در کاهش اثرات حوادث ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی صبح دوشنبه با حضور در هنرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا، محل برگزاری مانور پدافند غیر عامل پس از برگزاری این مانور اظهارداشت: پدافند غیر عامل به مجموعه اقدام های غیر مسلحانه ای گفته می شود که به موجب آن کاهش آسیب و خسارات در زمان بروز حادثه یا بحران را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: آموزش مهارت ها ی پدافند غیر عامل درکشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد و این اهمیت در کشور ما به دلیل بروز حوادث طبیعی فراوان و وجود دشمنان بسیاری که داریم از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی پیشگیری را یکی از بهترین راهکارهای موجود در برابر حوادث دانست.

مشاور استاندار خراسان رضوی با اشاره به انواع جنگ های دشمن برعلیه مردم ایران بیان کرد: در سه حوزه جنگ سخت، جنگ هوشمند و جنگ نرم باید آمادگی کامل برای مقابله با دشمنانمان را داشته باشیم.

وی گفت: در جوامع امروزی پدافند غیر عامل می تواند در موضوعات گوناگونی همچون حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و فرهنگی نقش آفرینی کند و اگر ما در این زمینه آمادگی کامل به منظور مقابله با حوادث و تهدیدات را نداشته باشیم متضرر خواهیم شد.

رجبی اظهارداشت: مردم مسلمان ایران با توجه به اعتقادات و تفکر مذهبی که دارند همیشه مورد دشمنی شیاطین قرار دارند و جنگ های غیر متقارن برعلیه ما مطرح است وهمین مسئله هوشیاری همه مردم و مسئولان در برابر دشمنان را می طلبد.