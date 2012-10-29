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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

شیخ زاده:

شش هزار نفر از کارگران ساختمانی خوزستان تعیین صلاحیت فنی شدند

شش هزار نفر از کارگران ساختمانی خوزستان تعیین صلاحیت فنی شدند

اهواز – خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شش هزار و 695 نفر از کارگران ساختمانی تعیین صلاحیت فنی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شیخ زاده اظهار کرد: این تعداد کارگر صنعت ساختمان در 38 حرفه مهارتی از قبیل بنای سفت کار، آرماتوربند، رنگ آمیز، برق کار ساختمان، جوشکاری، گچکار، بتن ریز و ... در آزمون شرکت کردند.

وی ادامه داد: برای افرادی که در جلسه آزمون تعیین سطح قبول شدند پروانه مهارت صادر و مردودین برای گذراندن دوره آموزشی رایگان به مراکز آموزشی معرفی شدند.
 
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان افزود: با شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، داشتن پروانه مهارت فنی شرط اشتغال کارگران در کارگاه های ساختمانی است و بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بیمه اجتماعی از مزیتهای داشتن پروانه مهارت فنی به شمار می رود.

شیخ زاده عنوان کرد: طرح ملی آموزش نیروی کار صنعت ساختمان به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرا شده و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اجرای طرح جامع آموزش نیروی کار صنعت ساختمان به عنوان نقطه آغازین در مسیر تحقق اهداف گام برداشت.
 
 

کد مطلب 1731284

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