بزرگداشتی برای شاعری جوان/ مجموعه ای که روی دست مرگ آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، "مرتضی عیدی پور" شاعر، گرافیست و نقاش جوان کوهدشتی است که بر اثر سانحه رانندگی در سال 83 جان خود را از دست داد تا مجال هنرمندی از این شاعر جوان گرفته شود.

مجموعه اشعار این شاعر جوان بعد از مرگ وی به همت دوستانش جمع آوری شد تا این مجموع شعر روی دست مرگ بلند شده و راهی قلب و روح علاقمندان به شعر و اشعار این مرز و بوم شود.

مرور زندگینامه این شاعر جوان کوهدشتی می گوید که مرتضی عیدی پور متولد 1355 بوده که از همان کودکی به شعر و نقاشی علاقه داشت تا در دوره دبیرستان به صورت جدی به عرصه هنر وارد شود.

"مرتضی" رنگ ها را خوب می شناخت و از او تابلوهای منحصر و زیبایی به جا مانده است اما "عیدی پور" را به خاطر ساختار قوی شعرهایش بیشتر به عنوان شاعر می شناسند.

از این شاعر یک مجموعه شعر با نام "هرچه از دوست" برجای مانده است که کار طراحی جلد و صفحه آرایی اش را خود آماده کرده بود ولی بازی روزگار وی را مجال خواندن دوباره اشعارش را در قالب مجموعه منتشر شده نداد تا در سال 83 در یک سانحه رانندگی حیات را بدرود بگوید و مجموعه شعرش به همت دوستانش در سال 91 روانه بازار شود.

عیدی پور علاوه بر شعرهای سپید وغزل های خوب فارسی در مجموعه اش شعرهای سپید به زبان بومی "لکی" هم دارد. او عناصر شعر محلی را به خوبی می شناخت و در شعرهای لکی اش از آن ها نهایت استفاده را برده است.

در واقع مرتضی عیدی پور شاعری بود با زبان شعری خودش و باید او را صاحب سبک و زبان خودش دانست. وی در کنار شاعرانه گی و هنرمندی مشق هنر را در مدارس شهرستان کوهدشت نیز به فرزندان این دیار می آموخت.

دوستان و همراهان این شاعر کوهدشتی به همت و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان بزرگداشتی را برای این شاعر کوهدشتی برپا کردند تا به بهانه این شاعر قداست و رسالت شعر و شاعری را ارج بنهند.

دراین بزرگداشت که به مناسبت هشتمین سال درگذشت زنده یاد مرتضی عیدی پور شاعر کوهدشتی و در مجتمع فرهنگی هنری امید این شهر برگزار شد جمعی از شاعران کوهدشتی شعرهای خود را خواندند و در فضایی شاعرانه یاد یار و همراه خود را گرامی داشتند.

همچنین در این همایش از مجموعه شعر این شاعر با نام "هرچه از دوست" که به تازگی روانه بازار شعر شده است، رونمایی شد.

شاهین رضایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت ضمن گرامیداشت یاد وخاطره این شاعر کوهدشتی گفت: کوهدشت دارای شاعرانی است که می توانند حرف های زیادی در این حوزه داشته باشند.

رضایی همچنین برگزاری این گونه یادواره ها را قدردانی از مقام و وجود شاعران و فعالیت خوب و شایسته آنان دانست و افزود: این همایش ها بهانه ای است تا سطح شعر کوهدشت معرفی شود و شاعران بتوانند توانایی های خود را عرضه کنند.

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گزارش: حشمت الله آزادبخت