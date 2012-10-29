حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی دشمن را به عقب می راند

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده صحیح از کالاهای ساخت داخل در سال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دادو گفت: مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و فرمودند قدرت های مستکبر همه توان خود را برای وادار کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفته اند که دولت باید با استفاده از همه توان و ظرفیت های کشور و ادامه روند پیشرفت ها،‌این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.

وی تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری بارها در فرمایشاتشان فرمودند که زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمی دارند و در پی هر ناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید برمی آیند و مسئولان باید همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشند و در استان هرمزگان نیز برای اجرایی شدن منویات مقام رهبری از سوی استاندار و مسئولان استان تدابیر لازم اندیشیده شده است.

بامری افزود: این مرحله را نیز با افتخار و سر بلندی به پیش خواهیم برد و دشمنان موفق نخواهند شد کوچکترین خللی در عزم و اراده ملت بزرگوار ایران اسلامی و مسئولین در مسیر حرکت به سمت قله های توسعه و پیشرفت ایجاد کنند.

بامری اظهار داشت: کشور ما به دلیل چهار فصل بودن و ظرفیت و توان بالای محصولات تولیدی درعرصه های مختلف می تواند با ایجاد اقتصاد مقاومتی که در واقع آفندی در برابر دشمنان است موفقیت هایی داشته باشد.

این مسئول معتقد است استکبار قصد بر زمین زدن جمهوری اسلامی از طریق اقتصاد را دارد اما با توجه به تجارب ملت آگاه ایران در تبدیل تهدیدها به فرصت ها خواب شوم بیگانگان تعبیری جز شرمندگی و شکست برای آنها نخواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان عنوان کرد: بدیهی است وقتی ملتی با خواست و اراده آهنین خود نظامی مستقل و بر اساس مکتب آسمانی اسلام را بنا می کند و با نثار خون و جان خود با آرمان های متعالی آن تجدید پیمان می کند هرگز در مقابل فشارهایی که به مراتب از دوران جنگ تحمیلی شدیدتر نخواهد بود عقب نشینی نخواهد کرد.