مراسم خطبه خوانی غدیر در مشهد اجرا می شود/احیای سنت تجلیل از سادات

حجت الاسلام حسین نمازی در خصوص اجرای مراسم خطبه خوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محفل معنوی به منظور ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم از غدیر خم و آشنایی با مفاهیم خطبه در مدارس، مساجد و دستگاههای دولتی توسط ائمه جماعات برگزارمی شود.

برگزاری مراسم عقد اخوّت و برادری در مساجد استان

وی افزود: مراسم عقد اخوّت و برادری در سطح مساجد به منظور گسترش معارف غدیر و بسترسازی جهت وحدت و انسجام عمومی در جامعه اسلامی برگزار می شود.

وی تاکید کرد: با همکاری ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد عهد اخوت نیز در این عید بزرگ میان برادران دینی در مساجد بسته می شود.

حجت الاسلام نمازی گفت: از دیگر برنامه های این دهه احیای مراسم قدیمی تجلیل از سادات در روز عید غدیر است و در مراسمی سادات و روحانیان سادات گرد هم آمده و از آنان تکریم می شود.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: تبلیغات اسلامی در 18 شهرستان خراسان رضوی برنامه های ویژه ای را در دهه ولایت با هماهنگی سایر دستگاهها اجرا می کند.

حجت الاسلام نمازی بیان کرد: هیئت های مذهبی و مساجد در استان مراسم و جشن های محوری را برگزار و این سازمان در سطح مدارس، روستاها، مساجد و سایر دستگاهها با اعزام مبلغ در بر پایی این جشن ها همکاری دارد.

برپایی گفتمان های دینی با موضوع غدیر شناسی

وی ازبرپایی گفتمان های دینی با موضوع غدیر شناسیخبر داد و افزود: در مدارس و دانشگاهها گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ پیرامون موضوعات غدیر شناسی و ولایت پذیری برگزار می شود.

حجت الاسلام نمازی با بیان اینکه در تمامی روستاهای استان جشن غدیر برگزار می شود افزود: 500 نفر روحانی مستقر طرح هجرت دراز مدت به صورت مستمر در روستاها با خانواده حضوردارند و این عید را نیز با همکاری شورای روستا به خوبی و با شکوه بر گزار می کنند.

برگزاری شب شعر ویژه غدیر در شهرستان ها

وی یادآور شد: با حضور پر شور شاعران استان شب شعر ویژه عیدغدیر همزمان با اعیاد فرخنده قربان و غدیر در شهرستان ها برگزار می شود.

حجت الاسلام نمازی افزود: شاعران و ادیبان حریم ولایت آثار فاخر خویش را با موضوع ابعاد مختلف شخصیتی، سیاسی، فرهنگی حضرت امام علی (ع)، امامت، ولایت، غدیر خم و بیداری اسلامی در این مراسم ارائه خواهند کرد.

برپایی ایستگاههای صلواتی توسط هیئت های مذهبی در مشهد

وی افزود: همزمان با دهه ولایت و امامت ایستگاههای صلواتی توسط هیئت های مذهبی در سطح شهر مشهد برپا می شود که این ایستگاه ها توسط تبلیغات اسلامی ساماندهی می شوند.

حجت الاسلام نمازی در ادامه از برگزاری جلسات هم اندیشی غدیر خبر داد وبیان کرد: این جلسات با حضور 54 نفر از روحانیان طرح هجرت مستقر در مشهد پیرامون مباحث غدیر شناسی برگزار می شود.

وی افزود: برای آشنایی بیشتر نسل جوان با مفاهیم نهج البلاغه مسابقاتی با بهره گیری از کتابهایی نظیر سیری در نهج البلاغه شهید مطهری بر گزار می شود.

مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مراسم و برنامه های دهه ولایت با هماهنگی بنیاد غدیر در کل استان اجرا می شود.