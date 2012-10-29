سیستم جدید تولید انرژی از زباله بزودی در پایتخت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبدالهی در مراسم بهره برداری از پروژه های سازمان مدیریت پسماند با بیان این مطلب گفت: سیستم تولید انرژی از زباله در منطقه 4 و مجتمع آرادکوه واقع شده است که سیستم واقع در منطقه 4 بزودی مورد بهره برداری قرار گرفته و سیستم واقع در مجتمع کهریزک در دهه فجر کار خود را آغاز می کند.

وی با اشاره به افزایش هزار تنی ظرفیت سیستم پردازش زیاله اظهار کرد: هم اکنون مجتمع پردازش و دفع آرادکوه ظرفیت پردازش 7 هزار و 800 تن زباله در روز را دارد که این میزان بیش از زباله تولید شده در تهران است.

عبدالهی با بیان اینکه در تهران روزانه 7 هزار و 200 تن زباله تولید می شود گفت: با این افزایش ظرفیت مجتمع آرادکوه توانایی پردازش زباله شهرهای اطراف را نیز خواهد داشت.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به افتتاح سایت تخمیر زباله و افزایش ظرفیت این سایت تا 40 هکتار گفت: با افتتاح سالن هوا دهی تمامی زباله هایی که به این مجتمع منتقل می شود ، به کمپوست تبدیل می شود.

وی افزود: تکمیل خطوط پردازش ، تکمیل سایت هوا دهی و خرید ماشین آلات تخصصی بالغ بر 22 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه طی سالها ظرفیت پردازش زباله را در این مجتمع افزایش دادیم تا به نقطه کنونی رسیده ایم در خصوص زباله های بیمارستانی نیز گفت: طبق قانون مسئولیت این زباله ها به عهده تولید کننده یعنی خود بیمارستان ها است. طبق اطلاعاتی که ما کسب کرده ایم اکثر بیمارستان های تهران مجهز به دستگاه های اتوکلاو یا هیدروکلاو هستند تا زباله های تولید شده را بی خطر کنند.

عبدالهی تصریح کرد: قرار است با مسئولان وزارت بهداشت و درمان جلسه ای برگزار کنیم تا تعیین تکلیف نهایی در این خصوص انجام شود.

وی همچنین گفت: دستگاههای نام برده شده تنها زباله های بیمارستانی را بی خطر می کنند اما این زباله ها باید در همان محل سوزانده شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه پیشرفتهای به دست آمده در پروژه پسماند و مجتمع آرادکوه بیان گر علم سیستمی و وجود خرد جمعی بوده است گفت: در این سالها اتفاقات خوبی در حوزه نگهداشت، حوزه پسماند و جمع آوری زباله در تهران اتفاق افتاده که این زنجیره کاری نیز هم چنان در حال تکمیل شدن است.

وی خاطر نشان کرد: افتتاح سیستم تولید انرژی از زباله که به زودی بهره برداری می شود اقدام بزرگی در کشور است و می تواند راه جدیدی به دیگر کلانشهرها نیز نشان دهد، همچنین با افزایش سایت هوا دهی زباله در 40 هکتار و تولید کمپوست از تمامی زباله های تولید شده، کود سالم و مفیدی برای استفاده در کشاورزی و فضای سبز تولید خواهد شد.

عبدالهی با بیان اینکه متاسفانه در برخی محلات تهران روزانه 4 تا 5 نوبت زباله جمع آوری می کنیم گفت: خانواده ها به تولید زباله توجه نمی کنند. 2 میلیون خانوار در تهران ساکن هستند که اگر هر خانوار روزانه 1 کیلو زباله کمتر تولید کند ، 30 درصد زباله کمتر تولید می شود. که لازم است با توجه به مشکلات به این مساله توجه بیشتری شود چرا که این اقدام به طور مستقیم در مصرف کالا در کل کشور اثر می گذارد.

وی همچنین افزوود: از مجموعه 1200 هکتاری زمین در مجتمع آرادکوه حدود 250 هکتار از آن درختکاری و فضای سبز شده است و همچنان در حال پیشروی است.

معاون شهردار تهران در ادامه به تلاش برای ارتقای جایگاه اجتماعی نیروها و کارگران فعال در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: در قراردادهای جدید کارگران خدمات شهری در تمامی بخش ها ، حقوق کارگران با افزایش حدود 2 برابری به 970 هزار تومان رسیده است که با کسر بیمه ، مالیات و حق پیمانکاری، حقوق خالص دریافتی کارگران به طور ماهانه 710 هزار تومان می شود.

وی افزود: این میزان افزایش حقوق نیروهای فضای سبز را شامل نمی شود چرا که آنها سختی کار نیروهای نگهداشت و نظافت شهر را ندارند، البته حقوق آنان نیز تا حدود 650 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عبدالهی تصریح کرد: کارگران ایرانی که مایل هستند در بحث نظافت، نگهداشت و رفت و روب شهر تهران فعالیت کنند، دعوت می کنیم با ما همکاری کنند. ما شرایط را طوری فراهم کردیم که کارگران ایرانی بتوانند به راحتی در این زمینه شاغل شوند.