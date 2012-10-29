  1. بین الملل
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

نبیل العربی:

راه حل سیاسی راهکار حل بحران سوریه/ موفقیت اخضر الابراهیمی محال است

راه حل سیاسی راهکار حل بحران سوریه/ موفقیت اخضر الابراهیمی محال است

دبیرکل اتحادیه عرب راه حل سیاسی را راهکار حل بحران سوریه دانست و اعلام کرد که موفقیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه تقریبا محال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل العربی اظهار داشت: محمد مرسی رئیس جمهور مصر اتحادیه عرب را به ماموریتی درباره طرح ابتکاری وی درباره تشکیل کمیته چهارجانبه مکلف نکرده است.

کمیته چهارجانبه متشکل از ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر است که با هدف حل بحران سوریه و به پیشنهاد محمد مرسی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد که تنها راه حل سیاسی می تواند بحران سوریه را حل و فصل کند و شورای امنیت و کشورهای غربی نیز نباید در سوریه دخالت نظامی داشته باشند.

دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال گفت: موفقیت ماموریت اخضر ابراهیمی تقریبا محال است و ناگزیر باید به درخواست ملت سوریه پاسخ داد.

کد مطلب 1731308

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