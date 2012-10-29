طرح پیشگیری از تنبلی چشم در ریگان آغاز شد

علی میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: عارضه تنبلی چشم هیچ گونه علائمی به همراه ندارد و در صورت عدم تشخیص به موقع این بیماری می تواند فرد مبتلا را دچار نابینایی و یا کم بینایی کند.

این مسئول سن طلایی تشخیص این بیماری را سه تا شش سال عنوان کرد و افزود: طرح پیشگری از تنبلی چشم در روستاهای شهرستان ریگان آغاز شده است.

وی یادآور شد: اکیپ هایی نیز به مناطق صعب العبور این شهرستان اعزام شده اند.

میرزاده بیان داشت: پنج هزار و 858 کودک شامل 579کودک شهری و 5279کودک روستایی در شهرستان ریگان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

رئیس بهزیستی ریگان یادآور شد: این طرح در 32خانه بهداشت، چهار مهد کودک و 45 مرکز پیش دبستانی این شهرستان اجرا می شود.

