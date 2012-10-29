رکورد حفاری و رینگ‌ گذاری با دستگاه TBM در کشور شکسته ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیارحسینی پس‌از بازدید اخیر خود از پروژه احداث تونل‌کمکی ابوذر، با‌اعلام این مطلب‌ گفت: کار احداث این تونل به‌خوبی پیش‌رفته و حتی رکورد حفاری و سگمنت‌گذاری با روش EPB در تونل‌کمکی کانال‌ابوذر که وظیفه مهمی در کاهش خطرپذیری سیلاب در مناطق شرقی و جنوبی پایتخت خواهدداشت، شکسته‌ شده‌است. این رکورد شامل 558 متر حفاری ماهانه و کارگذاری 31‌رینگ‌سگمنت درطول روز، معادل 20/37 متر پیشروی در یک روز است.

این درحالی‌است که دستگاه TBM به‌کار گرفته‌شده در پروژه دستگاهی ‌قدیمی‌است و پس‌از حفر تونل‌های بهمنیار و خیام، حدود 10 سال پیش به‌حال خود رها شده‌بود. اما درسال 1390 به‌جهت ضرورت استفاده از آن در پروژه تونل‌کمکی کانال‌ابوذر، مجدداً مونتاژ، تعمیر و باز راه‌اندازی شد و درحال‌حاضر به‌خوبی از عهده کار در پروژه جدید برآمده‌است.

وی افزود: بدون‌شک اگر ملاحظات اجرایی و ضرورت حفظ کارکرد منطقی دستگاه نبود، مجریان طرح می‌توانستند از رکورد جهانی حفاری به‌روش EPB که به‌میزان 45 متر رینگ‌گذاری در روز دراختیار ژاپنی‌ها‌است، عبور کند.

حسینی خاطرنشان ساخت: ارزش‌ کار تیم‌اجرایی پروژه آنجا بیشتر نمایان‌ می ‌شود که بدانیم برخلاف دستگاه‌های جدید حفاری‌مکانیزه که اکثر کارهای آن به‌روش خودکار و اتوماتیک صورت‌می‌پذیرد، کل عملیات کاری دستگاه مورداستفاده در پروژه احداث تونل‌کمکی کانال ابوذر ازجمله کنترل‌کابین، سیستم‌ نقشه‌برداری، تزریق گروت و سیستم تزریق فوم به‌روش دستی انجام‌‌شده که بی‌شک این مسأله در کاهش‌سرعت پیشرفت عملیات‌اجرایی و کسب رکوردهای بهتر اجرایی تأثیرگذار است.

ضمن آنکه باید توجه‌داشت در 300 متر ابتدایی این پروژه، احداث تونل با روباره کمتراز 70/2متر( کمتراز یک برابر قطر تونل ) صورت‌گرفت که این امر در محیط‌شهری بدون وقوع نشست غیرمجاز در سطح‌زمین، بسیار قابل‌ملاحظه بوده است. کنترل‌های دقیقی نیز با استفاده از ابزارهای نشست‌سنجی و همچنین تزریق‌بتن جهت جلوگیری از وقوع نشست‌های غیرمجاز در محدوده اطراف تونل درحال انجام است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با تمام این تفاسیر، درحالی که زمان‌بندی پروژه حاکی‌از برآورد زمان خاتمه آن در تاریخ 22 مهر سال 1392 را دارد اما به ‌فضل خداوند و تلاش دست‌اندرکاران امر، امیدواریم تا پایان‌ سال‌جاری عملیات‌حفاری و احداث تونل 3954 متری کمکی کانال‌ابوذر، تکمیل شود.

گفتنی‌است درحال‌حاضر حدود 320 نفر در پروژه احداث‌ تونل‌کمکی کانال‌ابوذر مشغول‌ هستند. همچنین از 333‌رینگ سگمنت‌های موردنیاز برای ساخت تونل، تاکنون 95 درصد آنها تولید شده‌است. هر رینگ از سگمنت‌ها حدود 9500‌کیلوگرم وزن دارند.