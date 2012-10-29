راه رسیدن به کمال پیروی از ولایت و امامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر دوشنبه در دیدار با دست انداران کاران طرح صالحین بسیج و کارمندان فرمانداری شهرکرد با اشاره به اینکه برای رسیدن به کمال باید به مسئله ولایت و امامت توجه داشت، اظهار داشت: تنها راه رسیدن به ولی مطلق، ولایت است.

وی با اشاره به اینکه ولایت تابعه جهان هستی از آن حق تعالی است، بیان داشت: تمام جهان هستی یک مسیر بیشتر ندارند و آن هم مسیر هستی بخش ولایت مطلق است.

نکونام با بیان اینکه کسانی که مسیرهای دیگری جز مسیر حق تعالی را اختیار کنند به هلاکت می رسند، اذعان داشت: تنها موجودی که در این عالم حرکت اختیاری دارد انسان است و همه موجودات به صورت جبری به ولی مطلق می رسند اما انسان باید به صورت اختیاری به ولی مطلق برسد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه انسان تا زمان که ولی مطلق را درک نکند به ولی مطلق نمی رسد، بیان داشت: رسیدن به ولی مطلق برای انسان تنها با ارداه خود انسان صورت می گیرد.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام با بیان اینکه امامت مسیر انبیاء و ائمه بوده است، عنوان کرد: خدواند در انسان اراده را قرار داده تادر مسیر معرفت و بصیرت قرار گیرد.

وی گفت: هفته ولایت موجب می شود که انسان دخیره و توشه ای برای خود فراهم کند و در مسیر معرفت و بصیرت قرار گیرد.

نکونام یاد آور شد: در حلقه های صالحین سه رکن خود ساختگی ، تربیت و مهذب وجود دارد که انسانها را در مسیر و مکتب امیر المومنین قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حلقه های صالحین باید استقامت و پافشاری وجود داشته باشد، تصریح کرد: باید از واقعه غدیر خم و حوادث بعد از غدیر خم عبرت گرفت و در این مسیر ثبات قدم داشته و دیگران را نیز در این مسیر قرار دهیم.