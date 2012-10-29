39 حرفه مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران همدان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان همدان از آموزش 39 حرفه مهارتی در این مرکز خبر داد.

مریم صفی خانی افزود: در نیمه نخست جاری 9 کارگاه رایانه، طراحی و دوخت، سمعی و بصری، صنایع چوب، سفال، مالی بازرگانی، معرق شیشه، معماری و گوهر تراش فعال بوده است.

صفی خانی ادامه داد: متصدی لابراتوار عکاسی، نقش برجسته کاری روی سفال، پیکره تراش چوب، گره چین، کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص، دوزنده لباس مبل، معرق کار شیشه به روش فیوزینگ از جمله حرفه هایی بوده که علاقمندان در این مرکز فراگرفتند.

وی افزود: نقشه کش و طراح به کمک رایانه، رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SPP ، کارور free hand و نقشه کش و طراحی مسکن ویلائی و آپارتمانی از دیگر حرفه های ارائه شده در این مرکز بوده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان همدان اعلام کرد: در آبان و آذرماه سال جاری نیز 21حرفه متنوع در این مرکز آموزش داده می شود که نماکاری با آینه و مواد تزئینی، مدیر حسابداری فروش، حکاکی و نقش برجسته کاری روی سنگهای قیمتی،رایانه کار fire work ، نقشه کشی ساختمان با نرم افزار autocad و عکاسی پرتره و آتلیه برخی از این حرفه ها است.

فعالیت 22 کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در اسدآباد

رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد گفت: در نیمه نخست سال جاری، 22 کارگاه آموزشی در سه مرکز ثابت فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد فعال بوده است.

یعقوب فشخورانی اظهار داشت: در شهرستان اسدآباد یک مرکز آموزشی ویژه خواهران، یک مرکز آموزشی ویژه برادران و مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی متالوژی فعال است.

وی گفت: مرکز برادران با 11 کارگاه، خواهران با 9 کارگاه و مرکز تخصصی با 2 کارگاه آموزش های مهارتی رابه علاقمندان ارائه می دهند.

وی افزود: امسال در مرکز برادران 17 حرفه از جمله تعمیرکار اتومبیل های بنزینی، تعمیرکار برق خودرو، تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری، پرورش دهنده زنبور عسل و برقکار ساختمان آموزش داده شده است.

فشخورانی افزود: در مرکز تخصصی مهارت آموزان در چهار حرفه جوشکاری با فرآیند قوس الکترکی دستی E3 ، ریخته گر، قالبگیر و استادکار ذوب آموزش های مهارتی را فراگرفتند.

وی اضافه کرد: در مرکز خواهران نیز حرفه تدوینگر تصویر، گلیم باف، سری دوز سرویس خواب، اتوماسیون اداری، حکاک چرم، نقاشی روی نمای مفید ساختمان و پرورش دهنده قارچ صدفی به علاقمندان ارائه می شود.

برگزاری دوره آموزش تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته ال سی دی و پلاسما در همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: دوره آموزشی تعمیرکار تلویزیون های پیشرفته ( LCD و پلاسما) برای نخستین بار در استان همدان در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

مهدی باقری درخصوص شرایط ثبت نام در این دوره گفت: متقاضیان باید دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم بوده و گواهینامه مهارت تعمیرکار تلویزیون رنگی را داشته باشند.

وی افزود: این دوره آموزشی به مدت 102 ساعت از 12 تا 29 آذر ماه در کارگاه الکترونیک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار با ظرفیت 12 نفر ارائه می شود.

باقری اظهار داشت: توانایی شناخت کریستال مایع و نحوه ساخت تصاویر در صفحات نمایشگر LCD ، شناحت اجزای تشکیل دهنده صفحات نمایشگر، شناخت مدارات منبع تغذیه در پلاسما، تشریح و بررسی مدارات پردازشگر صوت و شناخت سخت افزار یک تلویزیون پلاسما از جمله توانایی هایی است که در این استاندارد آموزشی تدریس می شود.

مهدی باقری یادآور شد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر باید با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار تماس حاصل کنند.

ثبت 400 مورد بازرسی از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از انجام400 مورد بازرسی از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خبر داد.

مهدی باقری افزود: این تعداد بازرسی مربوط به183آموزشگاه آزاد در استان همدان است.

وی با تاکید به دقت بازرسی ها و لزوم برخورد مناسب بازرسان اظهار داشت: طرح بازرسی آموزشگاه ها باهدف بهبود کیفی آنها باتوجه به استانداردهای آموزشی وفنی وحرفه ای از ابتدای سال و به صورت دوره ای و منظم انجام می شود.

باقری از جمله مزایای بازرسی آموزشگاه های آزاد را حفظ حقوق مردم، کمک به اجرای صحیح قوانین و شناسایی نقاط ضعف و برطرف نمودن آنها و اجرای دقیق برنامه ها و دستورالعمل های سازمان دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای همدان با بیان اینکه بازرسی از آموزشگاه ها به دو صورت عمومی و تخصصی انجام می گیرد، ادامه داد: در بازرسی تخصصی، بازرسان مسائلی نظیر تجهیزات، مکان و انطباق آن با استانداردهای موجود را مورد توجه قرار می دهند.

54 درصد تعیین صلاحیت شدگان فنی و حرفه ای همدان بانوان هستند

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل فنی و حرفه ای همدان گفت: 54 درصد تعیین صلاحیت شدگان فنی و حرفه ای سال جاری این استان، بانوان هستند.

جمشید رحیمی افزود: در آزمون پایان دوره کارآموزی مراکز دولتی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان هفت هزار و 298 نفر در 253 حرفه تعیین صلاحیت حرفه ای شدند.

وی گفت: سنجش مهارت 9 هزار و 357 نفر از کارآموزان و مهارت آموختگان استان همدان همزمان با سراسر کشور اواخر مهر ماه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این نوبت از آزمون های سنجش مهارت، یک هزار و 302 نفر در آزمون تفاهم نامه ها در قالب 37 حرفه و 757 نفر در آزمون 13حرفه صنعت ساختمان شرکت داشتند.