ایجاد 12 رشته دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علوم زیستی دریا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد سواری با اشاره به ایجاد رشته های جدید در حوزه علوم زیستی دریایی، افزود: در حال حاضر مجوز رشته های کارشناسی ارشد رشته علوم زیستی دریا، کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، کارشناسی اقیانوس شناسی و دکتری رشته شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان دریافت شده است.



رئیس کمیته علوم زیستی کارگروه علوم دریا وزارت علوم با بیان اینکه رشته هایی در دوره دکتری راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: از دیگر اقدامات این کمیته راه اندازی رشته زیست فناوری دریا، ایمنی زیستی دریا، آلودگی دریا، اکولوژی مولکولی آبزیان و زیست شناسی آسیب شناسی دریا در مقطع دکتری خواهد بود.

سواری از ایجاد رشته هایی در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه های فعال در حوزه علوم دریایی خبر داد و یادآور شد: در مقطع کارشناسی اقدام به ایجاد رشته های فیزیولوژی آبزیان، اکولوژی آبزیان و ایمنی زیستی دریا می شود.