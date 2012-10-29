ایجاد 12 رشته دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علوم زیستی دریا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد سواری با اشاره به ایجاد رشته های جدید در حوزه علوم زیستی دریایی، افزود: در حال حاضر مجوز رشته های کارشناسی ارشد رشته علوم زیستی دریا، کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، کارشناسی اقیانوس شناسی و دکتری رشته شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان دریافت شده است.
رئیس کمیته علوم زیستی کارگروه علوم دریا وزارت علوم با بیان اینکه رشته هایی در دوره دکتری راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: از دیگر اقدامات این کمیته راه اندازی رشته زیست فناوری دریا، ایمنی زیستی دریا، آلودگی دریا، اکولوژی مولکولی آبزیان و زیست شناسی آسیب شناسی دریا در مقطع دکتری خواهد بود.
رئیس کمیته علوم زیستی کارگروه علوم دریا وزارت علوم، از ایجاد 12 رشته در حوزه علوم زیستی علوم دریایی در دانشگاه ها خبر داد و گفت: این رشته ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد سواری با اشاره به ایجاد رشته های جدید در حوزه علوم زیستی دریایی، افزود: در حال حاضر مجوز رشته های کارشناسی ارشد رشته علوم زیستی دریا، کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، کارشناسی اقیانوس شناسی و دکتری رشته شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان دریافت شده است.
سواری از ایجاد رشته هایی در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشگاه های فعال در حوزه علوم دریایی خبر داد و یادآور شد: در مقطع کارشناسی اقدام به ایجاد رشته های فیزیولوژی آبزیان، اکولوژی آبزیان و ایمنی زیستی دریا می شود.
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