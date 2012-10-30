تجمیع 25 درصد اشتغال کشور در پایتخت

داود جوانی در گفتگو با مهر از تشکیل و آغاز به کار کانون کارفرمایان استان تهران خبر داد و گفت: پس از برگزاری مجمع عمومی، تصویب اساسنامه و برگزاری اولین انتخابات هیئت مدیره و بازرسان، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران با تایید و صدور اعتبارنامه توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، رسما تاسیس وآغاز به کار کرد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: کانون استان تهران با تحت پوشش داشتن بیش از 80 انجمن صنفی کارفرمایی در شاخه های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی نقش مهمی را با توجه به استقرار بیشتر صنایع کشور در استان تهران، ایفا می کند.

جوانی با اشاره به اینکه بیش از 25 درصد سهم اشتغال کشور در استان تهران تجمیع شده است درباره ترکیب اعضای این کانون، افزود: حمیدرضا سیفی به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد انتظامی نیز به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کانون استان تهران انتخاب شدند.

وی ادامه داد: همچنین امین بیدی به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار، اسفندیار سیفی عضو هیئت مدیره و دبیر، رحیم عابدی، مرادی علی پوریمین، هوشنگ رمضان بیگی و رحمت الله حاجی محمدعلی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

این مقام مسئول در کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: ناهید دانشمند، عبدالله غدیری تابش به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و هرمز هاشمی و رامین مکابر نیز به عنوان بازرسان انتخاب و معرفی شدند.