به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی "ترافیک و رسانه" که ویژه خبرنگاران رسانه‌های جمعی برگزار شده بود، با طرح مباحث چالشی در حوزه آلودگی هوا از سوی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا آغاز و با تشریح مبانی مهندسی حمل و نقل و ترافیک از سوی رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس پایان یافت.

یوسف رشیدی به عنوان نخستین مدرس این کارگاه با بر شمردن نقاط مثبت و منفی موضوع آلودگی هوا و مرور برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر کشور، گفت: در بحث نظارت در حوزه آلودگی هوا بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه هم در زمینه سوخت استاندارد و هم در زمینه خودروی استاندارد با چالش رو به رو هستیم، اظهار کرد: تلنباری از قوانین اجرا نشده و قوانینی که قابلیت اجرا ندارند، مانند موظف کردن وزارت نیرو به بارور کردن ابرها در شرایط هشدار آلودگی هوا را داریم.

رشیدی با بیان اینکه در حوزه آلودگی هوا روح کارشناسی در قوانین وجود ندارد و نگاهمان در این حوزه سطحی و ساده انگارانه است، تصریح کرد: نخستین گام برای کاهش آلودگی هوا اتفاق نظر ملی بر مبنای این است که خسارات آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها باید متوقف شود.

وی با تأکید بر اینکه فشار افکار عمومی در موضوع آلودگی هوا حرف اول را می‌زند، اضافه کرد: ظاهراً اعتراض به وضعیت آلودگی هوا به جز خبرنگاران رسانه‌ها به دو سه نفر در شهرداری تهران محدود شده و کمتر شاهد اظهار نظری از جانب مسئولان حوزه محیط زیست و کارشناسان این حوزه در خصوص وضعیت موجود هستیم.

رشیدی با ارائه تصویری اجمالی از شهر تهران، اعلام کرد: کلکسیونی از انواع آلاینده‌ها و تلنباری از انبوه قوانین اجرا نشده داریم و برآورد می‌شود خسارات آلودگی هوا به کشورمان هر سال بالغ بر 8 میلیارد دلار باشد.

وی با اعلام این که طبق گزارش وزارت بهداشت به واسطه چند آلاینده تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای تهران سالانه به 4 تا 5 هزار نفر می‌رسد، گفت: میزان آزبست در تهران 50 تا 100 برابر شهرهای پاک و میزان بنزن هوای تهران نیز 10 برابر حد استاندارد است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان اظهارات خود از وجود آلاینده‌هایی در تهران خبر داد که تا کنون اندازه‌گیری نشده‌اند و خاطرنشان کرد: در بحث آلودگی هوا در حال در جا زدن هستیم و اگر آلودگی هوا را به جای این که روزانه بسنجیم، در بلندمدت مورد سنجش قرار دهیم، آمارها از این که هست نیز بدتر می‌شود.

دکتر محمود صفارزاده دیگر مدرس این کارگاه بود که با تأکید بر ضرورت آشنایی و اطلاع خبرنگاران از تعاریف ترافیک و مبانی آن به عنوان یک علم، گفت: به عنوان نمونه ترافیک یعنی آمد و شد که فی نفسه چیز بدی نیست و آن چه منفی به نظر می‌رسد، تراکم ترافیک است.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با توضیح تعدادی از مصطلح‌ترین واژه‌ها و تشریح مجموعه‌ای از کاربردی‌ترین عبارات ترافیکی مورد استفاده در رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه آزادراه با بزرگراه فرق دارد و هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند و خبرنگاران نسبت به این اصطلاحات و کاربرد هر یک از آنها باید آگاهی داشته باشند.