حضور 2 بانوی فوتبالیست آذربایجان غربی در اردوی تیم ملی نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیاتی و پروین اکبری دو بانوی فوتبالیست آذربایجان غربی در جمع 26 بازیکن دعوت شده برای حضور در آخرین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 16 سال دعوت شدند.

در این اردوی تدارکاتی معصومه نظری از همدان، فائزه جعفری و زهرا فخاری از اصفهان، کیمیا نوری، نیلوفر علیزاده و مهدیه محمودی از تهران، زهرا احمدی زاده، مرجان یوسفی راد و مهتاب بنایی از فارس، الهام عناف چه از خوزستان، فاطمه رحمتی از زنجان و آرزو پورخسروانی از کرمان حضور دارند.

همچنین مروارید نصر، حدیث قره بیگلو و فاطمه موسوی از قم، پریا صادقی و هلاله عبدالهی از کرمانشاه، فاطمه گرایلی، زهرا خدابخشی و فاطمه رعیت از مازندران، فاطمه امینه برازجانی از بوشهر، سمیه احمدی از کردستان و یاسمن میر جعفری و مریم آخوند زاده از گیلان دیگر بانوان فوتبالیست دعوت شده بهاردوی تدارکاتی تیم ملی هستند.

بانوان فوتبالیست دعوت شده به اردوی 26 نفره تدارکاتی تیم ملی فوتبال نوجوانان باید عصر امروز دوشنبه هشتم آبان ماه در کمپ تیم های ملی فوتبال خود را به کادر فنی معرفی کنند.

تیم ملی بانوان زیر16 سال، از 16 تا 20 آبان ماه 91 در سریلانکا برای صعود به مرحله نهایی رقابت ها در گروه دوم با تیم های سریلانکا، هند و ازبکستان به رقابت می پردازد، که برنامه بازیهای ایران به شرح زیر است:

سه شنبه 16 آبان ماه 91، ایران- هند، ساعت 13 به وقت تهران، ورزشگاه شهر فوتبال سریلانکا

پنج شنبه 18 آبان ماه 91، ازبکستان- ایران، ساعت 13 به وقت تهران، ورزشگاه شهر فوتبال سریلانکا

شنبه 20 آبان ماه 91، سریلانکا- ایران، 15:30 به وقت تهران، ورزشگاه شهر فوتبال سریلانکا