برنامه های دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام اعلام شد

محمدناصر حقیقت، مدیر بخش بین الملل نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت های بخش بین الملل این دوره گفت: فعالیت بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات امسال در دو قسمت انجام می شود؛ یکی در خود نمایشگاه و دیگری مربوط به فعالیت های اتحادیه مطبوعات جهان اسلام.

وی افزود: در بخش نمایشگاهی، شاهد فعالیت رسانه های 30 کشور با مسئولیت 80 نفر از خبرنگاران و مسئولان خاری آنها در غرفه هایشان هستیم که این بخش از نخستین روز نمایشگاه در طبقه دوم شبستان فعال است. برنامه دوم ما در بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات، برگزاری اتحادیه مطبوعات جهان اسلام است.

به گفته حقیقت، دومین دوره این اجلاس از امروز (سه شنبه 9 آبان) و با برگزاری مراسم افتاحیه در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور، فعالیت خود را آغاز می کند و تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد.

سرپرست رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال از احتمال حضور محمود احمدی نژاد در افتتاحیه دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام خبر داد و افزود: بعد از ظهر امروز سه شنبه هم کمیته خبر و اطلاع رسانی این اتحادیه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و فردا (چهارشنبه) نیز کمیته ساختار و تشکیلات فعال خواهد شد و در پایان این روز هم جلسه اختتامیه اتحادیه تشکیل و بیانیه پایانی دومین دوره ان قرائت خواهد شد.

وی همچنین از تدارک برنامه هایی برای مهمانان خارجی اتحادیه مطبوعات جهان اسلام خبر داد و از جمله گفت: بازدید از رسانه های کشورمان، مصاحبه با تنی چند از مقامات کشورمان از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه و یکی از وزرای اقتصادی، دیدار از مراکز صنعتی، علمی و تحقیقاتی و یک سفر به شهرستان قم در ایام نمایشگاه برای آنها در نظر گرفته شده است.

برخی چهره های رسانه ای خارجی که حقیقت اسامی آنها را اعلام کرد، به قرار زیراند: حسین رحمان مسئول رسانه های الکترونیک حزب الله از لبنان، طلال خریس رئیس سرویس خارجی، آمنه تن سردبیر روزنامه الوحده، الحواشنه سردبیر روزنامه الدیار از اردن، سولومون کبده مدیر اجرایی یکی از روزنامه های اتیوپی، حمزه کیون معاون سردبیر هفته نامه تورچ، عیسی حسینی منظری از خبرگزاری صدای افغان، علی بوراوی عضو هیئت مدیره روزنامه الفجر تونس، مارتین ووکر سردبیر زود دویچه زایتونگ سوئیس، حیدر حسین صاحب الاسدی سردبیر روزنامه البصیره عراق، سیف بن سعود بن علی المحروقی سردبیر روزنامه عمان از این کشور، رافت مره سردبیر مجله فلسطین المسلمه از کشور فلسطین، احمد السیوفی مدیر شبکه العالم در مصر و کبیدو عبدالله یوسف رئیس هیئت مدیره دیلی تراست نیجریه.

محمدناصر حققیت مدیر بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه بخش بین الملل در طبقه دوم شبستان واقع شده، تقاضایی که از مردم داریم این است که به دیدن بخش داخلی که در طبقه همفک واقع شده، اکتفا نکنند و اگر برایشان مقدور است از غرفه های خارجی در طبقه دوم هم دیدن کنند.