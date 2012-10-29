به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سوی گروه چند رسانه‌ای معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود و قرار است کاظم معتمدنژاد پژوهشگر و استاد علوم ارتباطات، نعمت اله فاضلی، حسین افخمی، یونس شکرخواه و تژا میرفخرایی با شرح وجوه مختلف این کتاب مرجع و کارکردهای اجتماعی رسانه، آن را نقد و بررسی کنند.

در این نشست همچنین محمد علی معلم دامغانی رییس فرهنگستان هنر، حسین انتظامی بنیانگذار روزنامه جام‌جم و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات درکنار برخی اساتید علوم ارتباطات، پژوهشگران و دانشجویان این رشته حضور خواهند داشت.

این مراسم روز چهارشنبه 10 آبان ساعت 15 تا 18 در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، تقاطع طالقانی، پلاک 1552، فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.