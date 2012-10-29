رئیس فراکسیون موتلفه هفته آینده انتخاب می شود/ ترقی به نفع حبیبی کنار کشید

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله بادامچیان امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به این سئوال که آیا فراکسیون موتلفه در مجلس نهم فعال خواهد بود یا نه، اظهار داشت: بنده قبل از تشکیل مجلس از فعالیت فراکسیون موتلفه خبر داده بودم از این رو یکی از فراکسیونهای فعال در مجلس نهم فراکسیون موتلفه خواهد بود.

وی در ادامه درباره اینکه چرا تاکنون فراکسیون موتلفه آغاز بکار نکرده است افزود: خیر، این چنین نیست فراکسیون تشکیل شده است اما فعلا در قالب هیئت مدیره مدیریت می شود انشاءالله در جلسه ای که هفته آینده برگزار خواهد شد اعضا (نمایندگان مجلس) رئیس فراکسیون موتلفه را انتخاب خواهند کرد.

رئیس فراکسیون موتلفه در مجلس هشتم همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است لاله افتخاری به عنوان رئیس فراکسیون موتلفه مجلس نهم انتخاب شود افزود: بنده همواره از حضور زنان در پذیرش سمت های مهم حمایت کرده و می کنم و معتقدم بانوان می توانند نقش بسیار تاثیرگذاری را در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند اما این نمایندگان هستند که باید رئیس فراکسیون موتلفه را انتخاب کنند. نمایندگان به هر فردی رای دهند برای ما پذیرفتنی است و از رای آنان استقبال می کنیم.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه این گفتگو در خصوص انتخاب مجدد محمد نبی حبیبی به عنوان دبیرکل حزب موتلفه افزود: اعضای شورای مرکزی بار دیگر محمد نبی حبیبی را به عنوان دبیر کل این حزب سیاسی انتخاب کردند ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کنم که در موتلفه هیچ رقابتی بین اعضا برای پذیرش سمت های مختلف وجود ندارد.

بادامچیان خاطرنشان کرد: حبیبی تمایل مجددی برای پذیرش سمت دبیرکلی حزب نداشت اما اعضا از وی درخواست کردند تا این سمت را بپذیرد و با رای گیری که در جلسه صورت گرفت اکثر اعضای شورای مرکزی به دبیرکلی محمد نبی حبیبی رای دادند.

وی گفت: بنده نیز در آن جلسه حمایت خود را از دبیرکلی محمد نبی حبیبی اعلام کردم. برای بادامپیان مهم نیست دبیرکل یا قائم مقام حزب موتلفه باشد. برای من مهم است که بتوانم مسئولیت خود را به عنوان خادم موتلفه به نحو مطلوب انجام دهم. از این رو امیدوارم بتوانم به عنوان رئیس ستاد انتخابات حزب موتلفه وظیفه خود را در انتخابات پیش رو به نحو مطلوب انجام دهم.

نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: همانطور که اذعان داشتم ما در موتلفه با هم رقابت نمی کنیم. در این راستا می توانم به نامزدی حمیدرضا ترقی برای پذیرش دبیرکلی حزب موتلفه اشاره کنم. وی در دوره جدید به عنوان یکی از نامزدهای دبیرکلی حزب مطرح شده بود اما خود ترقی در آخرین جلسه شورای مرکزی موتلفه اعلام کرد که به نفع حبیبی کنار می کشد و به وی رای می دهد. این نشان می دهد که موتلفه به عنوان حزب اسلامی شناخته می شود چرا که اصلا بدنبال قدرت نبوده و نیست فقط می خواهد در راستای گفتمان انقلاب اسلامی و اصول حرکت کند.