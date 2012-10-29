  1. جامعه
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

طرح بهسازی و ساماندهی محله اسلام آباد در مراحل نهایی

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از تهیه شدن طرح موضعی بهسازی و ساماندهی محله اسلام آباد خبر داد و گفت: این طرح در حال طی مراحل نهایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با بیان این مطلب اظهار کرد: طرح بهسازی و ساماندهی محله اسلام آباد  تهیه واین طرح درمراحل نهایی است.

وی با بیان اینکه محله اسلام آباد در حاشیه رود دره اوین قرار دارد افزود:بعد از بررسی ها و طی مراحل قانونی و سازوکارهای اجرایی در خصوص طرح موضعی محله اسلام آباد اطلاع رسانی می کنیم.

بر اساس این گزارش رود دره اوین و محله اسلام آباد از جمله مناطقی هستند که از سالیان قبل، ساخت و سازهای غیرمجاز در آن صورت گرفته است و گروهی از مردم در آلونک ها و واحدهای مسکونی ایجاد شده زندگی می کنند.

در طرح ساماندهی رود دره اوین، املاک سند داری که مالک رسمی دارد، از سوی شهرداری تملک و سایر املاک که سند رسمی ندارند، از طریق دستگاه قضایی تعیین تکلیف می شود.

کد مطلب 1731346

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