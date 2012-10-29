دومین نمایشگاه تخصصی الکامب غرب استان تهران در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه دومین نمایشگاه تخصصی الکامب غرب استان تهران با حضور مسئولین شهریار از جمله امام جمعه، معاونین فرماندار، شهردار، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و....، به صورت متمرکز در شهرستان شهریار افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

این نمایشگاه که با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجار در رشته های الکترونیک، کامپیوتر و بانکداری الکترونیک برگزار می شود، به مدت پنج روز از 8 الی 12 آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

هدف از برپایی نمایشگاه مذکور، آشنایی شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان با جدیدترین دستاوردهای علمی و روز دنیا در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار است که موسسات و شرکتهای مختلف در این زمینه به ارائه دستاوردهای خود می پردازند.

گفتنی است در این نمایشگاه انواع لپ تاپ، نت بوک، دوربین، موبایل، نرم افزارهای حسابداری و ... با قیمت ویژه و تخفیف به شهروندان و بازدیدکنندگان ارائه می شود.

همچنین برای اولین بار بخش بانکداری الکترونیک نیز به این نمایشگاه اضافه شده است تا با توجه به نقش پررنگ بانکداری نوین در دنیای امروز، شهروندان بتوانند با فناوری روز دنیا در این زمینه آشنایی بیشتر و جامعتری پیدا کنند.

مسئولان این نمایشگاه از تمامی شهروندان دعوت کردند که از این نمایشگاه بازدید کنند و با دستاوردهای روز رایانه ای و دیجیتالی و بانکداری الکترونیک آشنا شوند.

مکان برگزاری این نمایشگاه نیز واقع در شهریار، خیابان کرشته، مصلی سابق است

