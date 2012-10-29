حجت الاسلام شهاب مرادی فردا در غرفه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی ساعت 16 فردا با موضوع سبک زندگی ــ الگوی ایرانی اسلامی و مباحث ازدواج با بازدید کنندگان نمایشگاه به گفتگو می نشیند.

در پایان این جلسه وی، به پرسش های مخاطبان با موضوع ازدواج و مشکلات جوانان پاسخ می دهد.