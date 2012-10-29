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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

حجت الاسلام شهاب مرادی فردا در غرفه مهر

حجت الاسلام شهاب مرادی فردا در غرفه مهر

حجت الاسلام شهاب مرادی روز سه شنبه 9 آبانماه با حضور در محل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها میهمان غرفه خبرگزاری مهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی ساعت 16 فردا با موضوع  سبک زندگی ــ الگوی ایرانی اسلامی و مباحث  ازدواج با بازدید کنندگان نمایشگاه به گفتگو می نشیند.

در پایان این جلسه وی، به پرسش های مخاطبان با موضوع ازدواج و مشکلات جوانان پاسخ می دهد.

کد مطلب 1731371

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