درخشش هنرمندان تئاتر مازندران در جشنواره سراسری مهر کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"چقدر دور و چه نزدیک به خانه " کاری از هنرمندان فعال واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران، در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان درخشید.



رستم کیاکجوری، مسئول واحد نمایش حوزه هنری مازندران گفت: هشتمین جشنواره سراسری تئاتر سراسری مهر با حضور مسئولان کشوری، داوران و هنرمندان عرصه تئاتر از سی ام مهر تا چهارم آبان ماه در فرهنگسرای مهر کاشان برگزار شد،۲۳ گروه نمایشی از شهرهای تهران، اصفهان، ملایر، همدان، الیگودرز لرستان، ساری، آبادان، تبریز، آمل و مراغه آذربایجان شرقی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در این رقابت 5 روزه در نهایت نمایش چقدر دور و چه نزدیک به خانه به کارگردانی و نویسندگی حسین قربانی توانست مقام نخست در سه بخش کارگردانی، نمایشنامه نویسی و طراحی صحنه را به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جوایز نقدی را ازآن خود کند. همچنین مریم ابراهیمی برای بازی در این نمایش توانست مقام سوم بازیگری زن را به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی کسب کرد.



نمایشگاه هنرهای تجسمی محمد (ص) پیامبر رحمت

به همت واحد هنر های تجسمی حوزه هنری مازندران و سازمان بسیج هنرمندان استان، نمایشگاه هنر های تجسمی تحت عنوان محمد (ص) پیامبر رحمت، چهارشنبه 10 آبان ماه در محل گالری خانه سوره حوزه هنری مازندران افتتاح می شود.



این نمایشگاه هنری و معنوی که در پی محکومیت انتشار فیلم اهانت بار به ساحت مقدس پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و ارج نهادن به مقام والای آن حضرت، توسط هنرمندان سرتا سر استان برگزار می شود.



در این فراخوان عمومی تعداد 110 اثر از 72 هنرمند استان، تعدادی از اساتید مطرح کشور به دبیرخانه این نمایشگاه راه یافت که شامل آثاری در رشته های مختلف هنرهای تجسمی نظیر خوشنویسی، نگارگری، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور است.