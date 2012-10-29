ناپدید شدن مرموز نوعروس جوان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 14 مرداد امسال مرد جوانی با مراجعه به کلانتری 156 افسریه به مأموران اعلام کرد که همسرش به هویت فرشته 25 ساله از محل سکونتشان واقع در افسریه خارج شده و دیگر به منزل باز نگشته است .

با ارجاع پرونده به اداره یازدهم ، همسر فقدانی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : همسرم در ظهر 13 مرداد از محل سکونتمان خارج شده و از آن زمان ، دیگر هیچ خبری از وی در دست نداریم.

مادر فقدانی نیز پس از حضور در اداره یازدهم به کارآگاهان گفت : دخترم حدود یک ماه پیش با همسرش عروسی کرد و به تهران آمد . در طی این مدت او به شهرستان نیامده بود و ما نیز تنها از طریق تماس های تلفنی با او در تماس بودیم تا اینکه 13 مرداد همسرش به ما زنگ زد و اظهار داشت که فرشته از خانه بیرون رفته و هیچگونه خبری از او ندارد ! .

در ادامه ، کارآگاهان با انجام استعلامات و انجام تحقیقات از کلانتری های سطح شهر تهران ، بیمارستان ها ، پزشکی قانونی ، مرکز ثبت تصادفات و ... تلاش کردند تا اطلاعی از سرنوشت فقدانی کسب کنند اما در هیچکدام از اقدامات انجام شده اخبار و اطلاعاتی در خصوص سرنوشت زن جوان فقدانی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم قرار نگرفت .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار دارد ، گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و جهت بهره گیری از هرگونه اخبار و اطلاعات احتمالی شهروندان از فقدانی پرونده ، دستور انتشار تصویر زن فقدانی از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص فقدانی را از طریق شماره 51055512 در اختیار کاراگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

