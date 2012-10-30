فعالیت های قرآنی سبب اشاعه فرهنگ دینی در جامعه می شود

محمد حسین شناور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای برنامه های دینی و مذهبی به خصوص در دهه امامت سبب آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ غدیر و اشاعه بیشتر این فرهنگ در جامعه خواهد بود.

وی از برگزاری مراسم معنوی"کرسی تلاوت قران کریم" در این شهرستان خبر داد وگفت: در راستای رونهادن به امور فرهنگی در شهرستان ،مراسم معنوی" کرسی تلاوت قرآن کریم" ویژه نکوداشت دهه مبارک ولایت در عصر روز دهم آبان ماه سالجاری بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد جامع مرند با حضور علاقمندان به تلاوت وانس با قرآن کریم برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ارشاد مرند ادامه داد: در این مراسم علاوه برحضور فعالان قرآنی شهرستان ، استادان وقاریان ممتاز و بین المللی کشورمان ، همچون ، استاد ابوالفضل بهرام پور ، حاج احمد ابوالقاسمی و استاد جعفر فردی نیز حضور دارند.



وی تصریح کرد : همچنین به منظور بهره مندی و آشنایی بیشتر فعالان وقاریان قرآن کریم شهرستان ، کارگاهی با حضور استاد بهرام پور در صبح روز برگزاری کرسی تلاوت قرآن در محل دانشگاه آزاد اسلامی مرند برگزار می شود.

شناور در پایان انجام فعالیتهای قرآنی اعم از برگزاری محافل و کرسی های تلاوت قرآن کریم ، برگزاری دوره های تربیت مربی در رشته های حفظ، ترجمه ومفاهیم و تدبر در قرآن کریم با همکاری موسسات قرآنی و دفتر توسعه وترویج فعالیتهای قرآن وعترت اداره کل را در راس برنامه های فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان دانست .