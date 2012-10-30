جشنواره بین المللی کارتون پایان یافت/ ایرانی ها خوش درخشیدند

رحیم بقال اصغری دبیر جشنواره کارتون شهروندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هزار و 590 اثر از 52 کشور در این جشنواره شرکت کرده بودند.

بقال اصغری بیشترین آثار شرکت داده شده را متعلق به کشورهای ایران، ترکیه، صربستان و اندونزی دانست و افزود: از این تعداد هیئت داوران 94 اثر را بعنوان آثار برجسته انتخاب و از بین این تعداد سه اثر به عنوان آثار ممتاز انتخاب شدند.

نفر اول این جشنواره اولگ گوتسول از بلاروس، نفر دوم یوری کوزوبوکین و ولادیمیر کازانوفسکی مشترکا از اوکراین و نفر سوم از ایران سعید رحیمی هستند.

وی همچنین افزود: دو نفر از شرکت کنندگان تبریزی در ردیف برگزیدگان این جشنواره قرار گرفتند.

بقال اصغری با اشاره به سطح بالای این جشنواره اظهار داشت: جشنواره بین المللی کارتون جزو جشنواره های پنج ستاره بوده و اعتبار بالای آن کاریکاتوریست های به نام و صاحب سبک از سراسر جهان را برای شرکت در ان ترغیب می کند که از لحاظ آماری هم این جشنواره همواره بیشترین آمار شرکت کنندگان داخلی و خارجی را به خود اختصاص می دهد.

وی در بررسی آثار شرکت داده شده در این جشنواره گفت: آثار شرکت کنندگان ایرانی و خارجی دیدگاه خوب و بالایی داشته و از آنجایی که برگزیدگان این جشنواره در سال آتی به عنوان داور انتخاب می شوند شرکت کنندگان را برای ارسال آثار بکر و بدیع ترغیب کرده بود.

دبیر جشنواره کارتون شهروندی با تاکید بر اینکه جشنواره بین المللی کارتون در واقع رقابت بهترین هاست، یادآور شد: کاریکاتوریست ها در دنیا به یک المان و زبان مشترکی رسیده اند که نمی توان آنها را از یکدیگر مجزا کرد که هنرمندان ایرانی هم به این مرحله رسیده و به رقیبان خوبی برای هنرمندان خارجی تبدیل شده اند.

بقال اصغری به ویژگی های این جشنواره بین المللی و پنج ستاره اشاره کرد و گفت: تعداد بالای داوران، چاپ کتاب، ارسال کتاب برای شرکت کنندگان، دعوت از برندگان در جشنواره و جوایز نفیس آن از امتیازات این جشنواره محسوب می شوند.

تا کنون 17 جشنواره بین المللی در تبریز برگزار شده که پس از تهران این شهر در ردیف دوم از نظر تعداد برگزاری جشنواره های بین المللی قرار دارد.

نفرات برگزیده این دوره به عنوان داوران دوره بعدی حضور خواهند داشت.