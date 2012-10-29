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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

حیدرخانی در گفتگو با مهر:

میزبانی مسابقات قویترین مردان ایران دستاورد خوبی برای استان البرز بود

میزبانی مسابقات قویترین مردان ایران دستاورد خوبی برای استان البرز بود

کرج – خبرگزاری مهر:رئیس هیئت پروزش اندام استان البرز گفت: میزبانی مسابقات قویترین مردان ایران دستاورد خوبی برای استان البرز بود.

حمید حیدرخانی رئیس هیئت پروزش اندام استان البرز با ابراز رضایت از برگزاری مسابقات قویترین مردان به خبرنگار مهر گفت: میزبانی این دوره از مسابقات دستاورد مهمی برای استان البرز بود و هدف ما این است که باز هم استان البرز شاهد برگزاری چنین مسابقاتی باشد.

وی ادامه داد: هفتمین دوره مسابقات قویترین مردان کشور وزن 105 – کیلو گرم در سالن شهید کیانپور کرج برگزار شد و استقبال خوبی از این مسابقات صورت گرفت.

حیدرخانی با اشاره به نتایج به دست آمده در این دوره از مسابقات گفت: بیش از یکصد ورزشکار از سراسر کشور در این مسابقات حضور داشتند که در بخش تیمی تهران الف بر سکوی نخست ایستاد ، تهران ب دوم شد و تیم استان البرز به کسب عنوان سومی رضایت داد  در بخش انفرادیانفرادی نیز علی شکری اول شد ، اکبر طالشی مقام دوم را کسب کرد، مسعود بذری سومی را به خود اختصاص داد و جلیل عبدالهی ، جواد ظفرآسا و نصیر عزیزی چهارمی تا ششمی را از آن خود کردند.

وی در پایان گفت: استان البرز خاستگاه اصلی ورزش قویترین مردان است و برترینهای کشور و جهان از این استان برخاسته اند لذا امیدوارم به نیاز ورزشکاران این رشته توجه بیشتری شود و امکاناتی در خور توانمندی آنها اختصاص یابد. 

کد مطلب 1731379

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