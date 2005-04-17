فتح الله زاده حواس خود را معطوف به امور محوله نمايد تا تجارب تلخ گذشته تكرار نشود

منزوي درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت : آقاي فتح الله زاده به آقاي شهردارهشدار داده اند كه مراقب مشاوران مغرض باشگاه استقلال باشند، اما من به آقاي شهرداراعلام مي كنم كه به داشتن چنين نيروهايي افتخاركنند. ما در حال حاضر در باشگاه استقلال با معضلات زيادي مواجه هستيم و نياز مبرمي داريم از نيروهاي زبده و داراي تخصص استفاده كنيم.

شهرداري تهران اگرچه روزنامه مستقلي دارد، ولي بايد به خود ببالد كه چنين نيروهايي دارد واينكه اجازه به ما مي دهند از اين نيروها استفاده كنيم نوعي سوبسيد است كه شهرداري حداقل مي تواند به ما مي دهد. آنهم نيروهايي كه بدون دريافت حتي يك ريال پول وقت خود را براي انجام امورمثمرثمر باشگاه صرف مي كند.

منزوي ادامه داد : خيلي اميدواريم ساير مقامات و محافل مشاوران خود را از بين افرادي انتخاب كنند كه داراي سابقه روشني همانند ايشان باشند. من اميدوارم آقاي فتح الله زاده چندماهي را هم تحمل بفرمايند تمام حواس خود را معطوف اموري بفرمايند كه به ايشان محول شده و انشاءالله دركارها موفق وپايبند باشند تا به اميد خدا تجارب تلخ گذشته تكرارنشود. استقلال نيازبه آرامش و نيروهاي زبده دارد تا بتوان آثار مخرب گذشته را جبران كند وجذب مشاورفرهنگي نيزدرهمين راستا بوده است. فكركنم ادامه اين بحث در اين برهه كه هم ليگ در حال اتمام است و هم رايزني كانديداهاي رياست جمهوري درمراحل اوج گيري است، زياد جالب نباشد وكارهاي واجب تري ازهشدار دادن به شهردار محترم وجود دارد، چون شهردار تهران بشدت مشغول كار است. بهتر است دوستان به امور خود بپردازند. فكرنمي كنم دراين برهه مقبوليت داشته باشد كه به مشاورباشگاه حمله شود. درست است كه تيم ما نتيجه نگرفته است اما لزومي به اين حمله احساس نمي شود.

وي درپاسخ به اين سوال كه درمطلب منتشرشده درروزنامه همشهري به زمين باشگاه اشاره شده كه هنوزوضعيت آن مشخص نيست، گفت: شما ببينيد اين زمين كجاست؟ اما مطلب منتشره درهمشهري به عنوان مطلبي مستقل چاپ شده است وما ازنظرات همه مطبوعاتي ها استفاده مي كنيم.