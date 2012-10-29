فلوره بانوان یزد نایب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان، در بخش تیمی اسلحه فلوره بزرگسالان پیگیری شد که تیم یزد متشکل از مهدیه منتظران، نگین کافی، آیدا عطرگیران و فاطمه تقوی پس از تیم تهران عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کردند.



تیم های اصفهان و همدان هم به طور مشترک سوم شدند.



رقابت های شمشیربازی قهرمانی کشور بانوان امروز در بخش انفرادی اسلحه سابر پیگیری خواهد شد.



برگزاری یک دوره مسابقه اسکیت سرعت قهرمانی بانوان استان در یزد



به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یکدوره مسابقه اسکیت سرعت قهرمانی بانوان استان در یزد برگزار شد.



مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی بانوان در مدرسه خاتم الانبیا برگزار و 50 نفر از اسکیت سواران در رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان با هم به رقابت پرداختند.



در این رقابت ها و دررده سنی خردسالان در ماده 100 متر سپیده شجاالدینی بر سکوی نخست ایستاد و ملیکا جعفری و مریم پایه دار به ترتیب دوم و سوم شدند.



در رده سنی نونهالان و ماده 200 متر فاطمه دامکی، شیما سباحی و نرگس شریفی رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.



فاطمه دامکی، شیما سباحی و عارفه دهقان هم در ماده 300 متر در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.



در رده سنی نوجوانان و ماده 300 متر فریماه سمالی، مهلا کاظم پور و ایسا مردانی و در ماده 500 متر مهلا کاظم پور، ایسا مردانی و فریما سمالی به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.



اعزام قایقرانان یزد جهت حضور در کلاسهای داوری درجه سه قایقرانی

هیئت قایقرانی استان یزد چهار نفر از قایقرانان مجرب استان را برای شرکت در کلاس های داوری درجه سه این رشته اعزام می کند.



این دوره از کلاس های داوری که در تاریخ 10 آبانماه به مدت سه روز در استان زنجان برگزار خواهد شد پذیرای چهار مهمان از استان یزد نیز خواهد بود.



فاطمه حاتمی، لیلا وفایی، جواد محتاجعلی و محمود بهرامی که از قایقرانان مجرب یزد بشمار می روند برای شرکت در این دوره از کلاسها به مسئولان برگزاری معرفی شدند.