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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

فیروزآبادی:

سلمان فارسی افتخار مردم فارس است

سلمان فارسی افتخار مردم فارس است

شیراز – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس گفت: سلمان فارسی افتخار مردم فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره بین المللی سلمان فارسی افزود: سلمان فارسی در کازرون متولد شده و این رویداد به عنوان یکی از بزرگترین افتخارات مردم فارس و ملت ایران به حساب می آید.

وی تصریح کرد: برگزاری این کنگره بین المللی با حمایت تمامی دستگاه های استان فارس برگزار خواهد شد که در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که این راه برای بزرگداشت تمامی مفاخر استان فارس ادامه داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه باید از پتانسیلهای تخصصی و علمی چنین کنگره ای به خوبی استفاده شود، یادآور شد: تاکنون چنین کنگره ای در چنین سطحی برگزار نشده و در این خصوص باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که مستندسازی چنین کنگره ای انجام شود.

فیروزآبادی ادامه داد: شورای سیاست گذاری برای برگزاری این کنگره از ماه های قبل فعالیت خود را آغاز کرده و شش کمیته نیز به عنوان زیر مجموعه مشخص شده است.

وی تصریح کرد: بزرگان و مفاخر کشوری در این کنگره شرکت خواهند کرد که این حضور نشان از شخصیت والای سلمان فارسی دارد.

کنگره بین المللی سلمان فارسی در تاریخ دهم و یازدهم ماه جاری در شهرستان کازرون برگزار می شود.

کد مطلب 1731404

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