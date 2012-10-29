غدیر اصلی ترین سند معرفی امام علی به عنوان جانشین پیامبر است

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ولایت از مسائلی است که در سطوح مختلف باید به آن توجه داشته باشیم، تصریح کرد: مفهومی از ولایت تقریبا مساوی با حکومت است اما این سطحی از مفهوم ولایت است. وقتی جامعه اسلامی تشکیل شد و پیغمبر اکرم(ص) به عنوان مدیر جامعه اسلامی مطرح شد به صورت طبیعی کسانی که مسلمان می شدند حاکمیت ایشان را می پذیرفتند.



وی با اشاره به تدبیر خداوند درباره مسئله جانشینی پیامبر (ص) ااظهار کرد: از همان روز اول که پیامبر(ص) به دستور خداوند دعوت خود را اظهار کرد مسئله جانشینی ایشان مطرح شد و در همان جلسه ضمن دعوت خویشان به اسلام و همراه با مسئله ایمان به خدا، جانشین پیامبر نیز معرفی شد.



بلک ادامه داد: پیامبر(ص) در طول مدت پیامبری خود از فرصتهای مختلف برای معرفی حضرت علی(ع) به عنوان جانشین خود استفاده کرد اما بسیاری از مردم نمی خواستند این مسئله را قبول کنند و عنصر نامطلوبی که در وجود آنها نهفته بود، نگذاشت آن طور که باید و شاید مسئله جانشینی امیرالمومنین(ع) به طور همگانی پذیرفته شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، واقعه غدیر را اوج معرفی امیرالمومنین به عنوان جانشین پیامبر دانست و گفت: به رغم همه اینها کسانی به نام اسلام و دلسوزی برای اسلام، غدیر را از یادها بردند و بعدها نیز در شرایط مختلف تاریخی کوشیدند که این مسئله کمرنگ و حتی فراموش شود.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان تاکید کرد: به همین دلیل مراسم مربوط به روز عید غدیر باید در نقاط مختلف باشکوه خاصی برگزار شود و کارشناسان و روحانیون باید در راستای رفع شبهات کوشش کنند.



بلک همچنین گفت: در دهه ولایت، اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان از 250 برنامه محوری شهرستان اهواز حمایت و پشتیبانی می کند.



وی افزود: این برنامه ها در پنج محور سخنرانی، مدیحه سرایی، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع غدیر، نمایشگاه کتاب غدیر، اجرای جشن و مراسم عید در دهه ولایت در مساجد و مراکز فرهنگی شهرستان اهواز برگزار می شوند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان عنوان کرد: رویکرد و سیاست اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در دهه ولایت سال جاری توجه به مناطق حاشیه و محروم و برگزاری مراسم عید غدیر با هدف پاسخ به شبهات وهابیت در سطح استان است.