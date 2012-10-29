نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در جم

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در شرکت پالایش گاز فجر جم آغاز شد که علاوه بر روسای روابط عمومی شرکتها ی تابعه ملی گاز ایران میهمانان ویژه دیگری نیزدر این نشست حضور داشتند.

نشست‌های تخصصی، آموزشی روابط عمومی‌های شرکت ملی گاز ایران، هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شود و ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود، در خصوص اقدامات و برنامه‌ریزی های آینده در شرکت ملی گاز ایران و در حوزه روابط عمومی تصمیم گیری و همفکری صورت می پذیرد و همچنین در کنار جلسات تخصصی در هر گردهمایی، یک دوره آموزشی ویژه روابط عمومی‌ها به صورت کاربردی و با استفاده از اساتید متخصص این حوزه برگزار می‌شود.

برنامه بازدید از شرکت پالایش گازفجرجم واشنایی روسای روابط عمومی شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز با ظرفیت ها و پتانسیل‌های این شرکت نیز از دیگر برنامه‌های این نشست خواهد بود.

تولید 125 میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه فجر جم

مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم دربیست و چهارمین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: پالایشگاه فجرجم آماده حفظ واستمراررکورد تولید 125 میلیون مترمکعب گاز در سال جاری است. رکورد تولید درپالایشگاه فجرجم با رعایت کلیه جوانب HsE صورت میگیرد وهمه توان خود را برای افزایش تولید درصورت دریافت خوراک از منابع موجود نیزهستیم.

رحیم اسلامی افزود:شرکت پالایش گازفجرجم درحوزه های دیگر نیز پروژه های متعدد دیگری اجرا نموده است که مانند استمرار تولید 125 میلیون مترمکعب گاز بسیار حایز اهمیت است. عملیات بسیار مهم توپک رانی تا کنون درپایانه صادراتی شرکت پالایش گازفجرجم دربندرسیراف صورت نگرفته بود وعلیرغم ریسک بالایی که وجود داشت ما این عملیات را به شکل موفقیت امیزی به پایان رساندیم.

وی کار راهبری وهماهنگی تمامی امور مربوط به شهرکهای مسکونی واقع در شهرستان جم را از دیگر مسولیت های جدیدی دانست که به تازگی به پالایشگاه فجرجم واگذار شده است و گفت:همکاران ما تلاش می کنند علیرغم مسولیت مهم تولید 27 درصد گاز مصرفی کشور این مسولیت جدید نیز با تمام توان به خوبی به انجام برسانند.

مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم، ضمن اعلام آمادگی کامل پالایشگاه فجر جم برای خدمات رسانی هر چه مناسب تر به عموم هموطنان عزیز گفت: سعی می کنیم خدمات موجود درشهرکهای مسکونی نیز گسترده تر کنیم. بیش از 15 پیمانکار مسئولیت خدمات رسانی به کارکنان وخانواده های شریف وزارت نفت که درشهرکهای مسکونی مستقر هستند را برعهده دارند.

30 میلیون مترمکعب درمصرف گاز کشور صرفه جویی شد

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: با فرهنگ سازی به منظور مصرف منطقی گاز، درسال گذشته روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز درکشور صرفه جویی شد. فرهنگ سازی در زمینه مصرف منطقی گاز از چند سال پیش آغاز شده است و باید به گونه ای گسترده تر در دستور کار روابط عمومی ها قرار گیرد.

مجید بوجارزاده در بیست و چهارمین نشست هم اندیشی روسای روابط عمومی های شرکت ملی گاز ایران در شرکت پالایش گاز فجر جم بوشهر افزود: فرهنگ سازی درباره مصرف منطقی گاز و صرفه جویی باعث شد تا پارسال گذر از زمستان و تامین گاز مورد نیاز مشترکان آسان تر شود. برای استفاده از سوخت پاک 51 هزار واحد صنعتی، 67 نیروگاه، 930 شهر و 13 هزار روستا زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

وی افزود: شرکت پالایش گازفجرجم 27 درصد از گاز مصرفی کشور را تامین می کند. مدیران، کارکنان و کارگران مجموعه بزرگ شرکت ملی گاز ایران پرچم دار برنامه های کلان اقتصادی کشور هستند ودراجرای طرح های مهمی چون یارانه ها وگاز رسانی به مناطق کشور نقش ارزنده ای دارند.

بوجارزاده با اشاره به نقش روابط عمومی ها در اطلاع رسانی از عملکرد نظام اظهار کرد: توجه به زمان و مکان در بهره گیری از امکانات موجود به منظور ارائه راهکارهای عملی، از جمله ضرورت هایی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه داشته باشند.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی روسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

بیست و چهارمین نشست تخصصی روسای روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران که درشهرک توحید شرکت پالایش گازفجرجم اغاز به کار کرده بود با تشکیل کارگروه های تخصصی به کار خود ادامه داد.

در این کارگروه های تخصصی روسای روابط عمومی پیرامون موضوعات متعدد درون وبرون سازمانی با هم تبادل نظر کردند.

پرسش و پاسخ پیرامون مسایل اداری درسازمان روابط عمومی ها از دیگر مواردی بود که در کارگروه تخصصی توسط رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران پاسخ داده شد.

کلاس آشنایی با رسانه‌های چند وجهی (مولتی مدیا) از دیگر مواردی بود که در چندین نوبت جداگانه در دومین روز از این نشست تخصصی مطرح می‌شود.