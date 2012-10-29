به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر پیشنمازی در مراسم اختتامیه هشتمین نمایشگاه فرهنگی، قرآنی صحیفه سبز با بیان اینکه هشتمین نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبزامسال در ارائه مفاهیم قرآنی موفق‌ تر از سالهای قبل بوده اما می‌تواند جذاب‌ تر و زیباتر ارائه شود، افزود: پیام‌های زیبایی در مورد شیوه‌های تبلیغ، فرهنگ‌ سازی و انتقال پیام در قرآن وجود دارد که می‌توانست در بسته‌بندی‌های هنری به بازدیدکنندگان ارائه شود.

وی ادامه داد: اگرچه نسبت به گذشته قدم‌ های بهتری برداشته شد اما هنوزاز نقطه عالی و ایده آل فاصله داشته و در شرایط رقابتی فعالیت داریم که مخاطب دائم از ما انتظار نوآوری و اقدامات جدید و متفاوت دارد، اگرچه محتوی باید مبنی بر وحی الهی باشد.

این مسئول بااشاره به اینکه،توسعه نمایشگاه فرهنگی و قرآنی مقاومت در برابر فرهنگ بیگانه است، افزود: اگر ما در بومی‌سازی دانش مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی جدی‌تر عمل کنیم و مراکز علمی ما پیشقدم شوند مردم و جوانان ما شیوه‌های بومی را ترجیح می‌ دهند.

برپایی نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبز نمونه بارز توجه به قرآن



امام جمعه بابل گفت: برپایی نمایشگاه فرهنگی قرآنی صحیفه سبز نمونه بارز توجه به قرآن است.

حجة الاسلام حسن روحانی بیان داشت: نمایشگاه صحیفه سبز بعد از برپایی چند دوره، امسال طبق سالهای گذشته به صورت کامل تر برپا شد و تاثیرگذاری غرفه ها نیز بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاهها نمونه و الگو برای فعالیت های فرهنگی است که گسترش آن در جامعه تاثیر مهمی در تقویت فرهنگی و قرآنی بجا خواهد گذاشت.