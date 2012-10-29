انقلاب اسلامی ایران ادامه واقعه غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام ابراهیم انصاری ظهر دوشنبه در همایش یک روزه فرهنگ غدیر و بیداری اسلامی در دانشگاه تبریز با بیان اینکه دشمنان فرهنگ غدیر را مورد هجمه قرار داده اند، اظهار داشت: دشمنان برای مقابله با اصل امامت برنامه ریزی کرده و فرهنگ غدیر را مورد هجمه قرار داده اند.

وی افزود: شیعیان باید ضمن آشنا شدن با فرهنگ غدیر، بر اهمیت امر امامت واقف باشند.

حجت السلام انصاری با بیان اینکه استکبار جهانی علاوه بر جنگ های متعددی که علیه اسلام و ایران به راه انداخته است، افزود: امروز جنگ دیگری در مبارزه با فرهنگ غدیر آغاز شده که ضروری است نسبت به آن آگاه باشیم.

وی در ادامه افزود: استکبار تلاش بسیاری انجام داده تا مانع گرایش مردم جهان به انقلاب اسلامی شود و در این مسیر سعی کرد تا میان شعیه و سنی اختلاف افکنی کند.

مدیرکل عربی و آفریقایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: مردم کشورهای منطقه مردمی نمازخوان و اهل قرآن بوده و هستند و مشکل اصلی موجود در این کشورها مشکل رهبری بوده و برای رفع همین مشکل نیز قیام کردند.