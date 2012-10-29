شهادت در عرصه های علمی و هسته ای حاوی پیام های ویژه است

به گزارش خبر نگار مهر، محمدرضا سوقندی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری پیش کنگره شعر شهدای جهاد علمی کشور که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بر گزار شد، ضمن اشاره به اینکه همواره با آرمان های شهدای جنگ سخت آشنا هستیم، افزود: ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و استفاده از هنر خصوصا شعر لزوم برگزاری اینگونه کنگره ها است.

وی برگزاری پیش کنگره شعر شهدای جهاد علمی کشور را از بهترین راه های ترویج پیام شهدای والامقام دانست و اظهار داشت: تفاوت کنگره شعر شهدای جهاد علمی با دیگر جشنواره های شعر در تمرکز آن بر پاسداشت ایمان، اهداف و آرمان های شهدای هسته ای است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان خواستار تعامل و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه تر پیش کنگره شعر شهدای جهاد علمی کشور در استان سمنان شد و خاطرنشان کرد: تمرکز در این برنامه باید بر شعرخوانی شاعران دعوت شده باشد.

سوقندی همچنین تاکید کرد: پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف توسط استکبار و غرب مورد تهاجم قرار می گیرد.

وی در خاتمه با اشاره به علمی و دانشگاهی بودن استان سمنان، برگزاری پیش کنگره شعر شهدای جهاد علمی کشور را در استان سمنان فرصتی مناسب دانست و عنوان کرد: پیش کنگره شعر شهدای جهاد علمی کشور با هدف پاسداشت شهدای والامقام هسته ای، سه شنبه شب با دعوت از 14 شاعر از سه استان کشور در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار می شود.