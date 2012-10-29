تسلیم شدن ایران تحت فشارهای اقتصادی و نظامی محال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله فارین پالیسی آمریکا با تاکید بر تسلیم ناپذیری جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای اعمال شده از سوی غرب، تاکید کرد: برای حل موضوع هسته ای ایران تنها دو راه وجود دارد که هر دوی این روشها نیز از طریق اجبار و فشار بر ایران محقق می شود.

نخست اینکه از طریق افزایش فشارهای اقتصادی، تهران به دست برداشتن از برنامه هسته ای مجبور شود که احتمال آن وجود ندارد. دوم اینکه آمریکا با حمله نظامی به ایران توانمندی هسته ای این کشور را نابود کند.

در ادامه این گزارش آمده است: بگذارید گزارش سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و نظر همپیمانان انگلیسی خود در این باره که ایران به طور جدی برای دستیابی به تسلیحات اتمی تلاش نمی کند را کنار بگذاریم. تنها به این فکر کنیم که یکی از راه حلهای فوق علیه ایران نتیجه دهد و آنها تسلیم خواسته های ما شوند؛ آیا در این صورت به اهداف خود رسیده ایم و شرایط خوبی پیش رو داریم؟

مسئله این است که انتخاب هر کدام از راههای فوق علیه ایران باعث ایجاد بدبینی بسیاری از ایرانیان علیه غرب می شود، از طرفی رسیدن به توافق درباره دست برداشتن ایران از توانمندی هسته ای تنها در صورتی امکانپذیر است که توازن قوا به نفع آمریکا ادامه پیدا کند. اما ایران تا زمانی که دستاوردی ملموس نداشته باشد هر گونه توافقی را رد می کند.