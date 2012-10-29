مدیرعامل فوتبال نساجی مازندران تهدید به کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعادتمند اظهار داشت: پرداخت نشدن هیچ هزینه ای در مدت 9 ماه اخیر دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم است.

وی معتقد است: نساجی در بهترین شرایط خود در سال های اخیر قرار دارد و از بخت فراوانی برای صعود به لیگ برتر برخوردار است اما کمبودهای شدید مالی، مانع تحقق این اهداف خواهد شد.

مدیرعامل تیم فوتبال نساجی مازندران، اواخر ماه گذشته در گفتگو با خبرنگاران پرده از مسائل مالی باشگاه برداشت و گفت: پیش از این، نساجی 286 نفر طلبکار حقیقی و حقوقی داشت که این تعداد را به زیر 50 نفر رساندیم.

استاندار مشاور ورزشی می خواهد



یک کارشناس ورزشی گفت: در هر استانی، ارشد ترین مقام سیاسی، اداری و اجرایی شخص استاندار بوده که نظارتی عالیه بر همه ارکان استان دارد.

شعبان وفایی نژاد افزود: در بحث ورزشی استاندار مازندران فاقد اطلاعات فنی و لازم بوده این ادعا از آنجا قابل بررسی است که مشاهد می شود پیام هایی که از سو استاندار مازندران به جامعه ورزشی اعلام می شود حکایت از عدم اطلاعات فنی و ورزشی وی دارد.

وی گفت: بهتر بود استاندار به جای ارسال پیام های تبریک به ورزشکاران، علل قهر علاقمندان از ورزشگاهها، عدم توفیق تیم های مازندرانی در انواع لیگ ها و مسابقات گروهی بیانیه ای صادر و خواستار بررسی ناکامی های برخی از رشته های ورزشی و عدم توفیق مازنی ها در میزبانی مسابقات بین المللی ، کشوری، آسیایی و جهانی باشد.

صعود بانوان کوهنورد آب و فاضلاب به لاجیم سوادکوه



مسئول ورزش شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: این صعود بعنوان هفتمین برنامه گروه کوهنوردی در سال 91 است که با اعزام 13 نفر از همکاران کوهنورد به منطقه لاجیم سوادکوه انجام شد.

محمود طالبی گفت: این اردوی ورزشی بصورت ماهانه برای آقایان و بانوان همکاربرگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شعار شرکت آب و فاضلاب مازندران در بخش ورزش، سلامتی با ورزش، دانایی و دانش است تصریح کرد: ورزش کردن امروز ذخیره سلامتی برای فردا خواهد بود و افرادیکه در جوانی ورزش کنند در دوران بازنشستگی هم سلامتی خود را حفظ خواهند کرد.