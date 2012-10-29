نعمت اسدالهی دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر با سابقه تئاتر متولد 1323 شهر اهواز و دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی است و از 25 شهریورماه به دلیل عارضه قلبی، مغزی و ریوی در بیمارستان بستری بود فعالیت‌های متعدد و مستمری را در عرصه تئاتر داشته است.



اسدالهی در نمایش‌هایی چون "کلبه عمو تم" به کارگردانی بهروز غریب‌پور و "گالیله" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "دیکته و زاویه" به کارگردانی داود رشیدی و "بیژن و منیژه" به کارگردانی محمود عزیزی به ایفای نقش پرداخته است.



وی ساعتی پیش و در 68 سالگی در بیمارستان ساسان چشم از جهان فروبست. خبرگزاری مهر درگذشت نعمت اسدالهی هنرمند عرصه تئاتر را به خانواده وی و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.





