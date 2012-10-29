  1. هنر
  2. تئاتر
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

نعمت اسدالهی دارفانی را وداع گفت

نعمت اسدالهی دارفانی را وداع گفت

نعمت اسدالهی بازیگر با سابقه عرصه تئاتر که در بیمارستان ساسان بستری بود ساعتی پیش دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر با سابقه تئاتر متولد 1323 شهر اهواز و دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی است و از 25 شهریورماه به دلیل عارضه قلبی، مغزی و ریوی در بیمارستان بستری بود فعالیت‌های متعدد و مستمری را در عرصه تئاتر داشته است.

اسدالهی در نمایش‌هایی چون "کلبه عمو تم" به کارگردانی بهروز غریب‌پور و "گالیله" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "دیکته و زاویه" به کارگردانی داود رشیدی و "بیژن و منیژه" به کارگردانی محمود عزیزی به ایفای نقش پرداخته است.

وی ساعتی پیش و در 68 سالگی در بیمارستان ساسان چشم از جهان فروبست. خبرگزاری مهر درگذشت نعمت اسدالهی هنرمند عرصه تئاتر را به خانواده وی و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.


 

کد مطلب 1731436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها