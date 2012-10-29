رسیدن به کمال در شناخت دین و شکیبایی در برابر سختی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی احمدی در جمع شرکت کنندگان در مراسم ترحیم و بزرگ داشت یاد و خاطره دانش آموزان جان باخته ی بروجنی در مسجد امام حسین (ع) فارسان با اشاره به روایتی از امام محمد باقر(ع) افزود: پنجمین امام شیعیان، اساس کمال را در دین شناسی، اندازه گیری در خرج زندگی و صبر و شکیبایی در مصائب و سختی ها بیان کرده است.

وی با بیان اینکه حد تمام زندگی دنیایی در تأمین مسکن و غذا تعریف شده است، تصریح کرد: کمال یعنی زندگی متعالی و این کمال در سایه دین شناسی و شکیبایی در سختی ها به دست می آید.

مراسم ترحیم و بزرگداشت یاد و خاطره دانش آموزان جان باخته بروجنی، در مسجد امام حسین (ع) فارسان برگزار شد.

همایش هیئت های مذهبی شهرستان اردل برگزار می شود



رئیس تبلیغات اسلامی اردل از برگزاری همایش هیئات مذهبی این شهرستان در آستانه ماه محرم خبر داد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: 126 هیئت مذهبی اردل در آستانه ی ماه محرم و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های مذهبی و عزاداری شهادت امام حسین (ع) گردهم می آیند.

وی ایجاد تعامل و تلاش برای حذف خرافه ها و باورهای دینی غلط در مراسم عزاداری را مهمترین هدف از برگزاری این همایش دانست و افزود: این همایش می تواند تأثیر بسزایی در حفظ ارزش های دینی و بیان واقعیت های حادثه عاشورا داشته باشد.

چراغی تصریح کرد: در این مراسم از مداحان برتر شهرستانی هم برای آسیب شناسی اشعار و نوحه سرایی های ایام محرم دعوت می شود.

فیلم مستند "یک عشق ممنوع" در شهرکرد ساخته شد

فیلم مستند "یک عشق ممنوع " به تهیه کنندگی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ساخته شد.

رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری گفت: این فیلم درباره ی نفوذ شبکه های ماهواره ای در زندگی عشایر است و تلاش دارد ضمن نمایش گوشه ای از زندگی این قشر حضور این عنصر بیگانه در سبک زندگی عشایری را ارائه کند.

حجت الله شیروانی افزود: مستند «یک عشق ممنوع» در 16 دقیقه ساخته شده و نخستین تجربه کارگردانی طاهره سلیمانی دهکردی است.

وی با بیان اینکه تصویر و تدوین این فیلم را فرامک سلیمانی بر عهده داشته و ایمان بسیم صدابرداری و صداگذاری این اثر را انجام داده است، تصریح کرد: مستند "یک عشق ممنوع" از مجموعه فیلم هایی به شمار می آید که در کارگاه های از ایده تا فیلم حوزه هنری تولید شده است.



برگزاری مراسم بزرگداشت دانش آموزان راهیان نور در اردل

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره دانش آموزان جان باخته در حادثه اتوبوس راهیان نور در شهر اردل برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی اردل در این مراسم که هم زمان با شهادت امام محمدباقر(ع) با حضور جمعی از مسئولان محلی و مردم این شهرستان در مسجد ابوالفضل (ع) برگزار شد، گفت: در زمان امامت حضرت امام باقر (ع)، شیعیان بدترین و سخت‏ترین دوران را تجربه مى‏کردند و از هر سو مورد تهاجم قرار مى‏گرفتند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی با بیان اینکه واژه ی "باقر" در لغت علاوه بر معناى شکافتن، داراى معناى توسعه دادن هم هست، افزود: حضرت امام باقر (ع)، نه تنها باقر مطلق علوم و معدن مطلق حکمت هستند، بلکه باقر علم الهى و معدن حکمت اللّه‏ هم بودند.

وی در ادامه با تسلیت جانباختن 26 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان بروجنی در حادثه واژگونی اتوبوس راهیان نور، تصریح کرد: مسئولان کشوری و استانی با پیام های تسلیت، بر زخم های بازماندگان و مصدومان این حادثه مرهم گذاشتند.

ویژه نامه ولادت امام علی بن محمد الهادی (ع) در تبیان شهرکرد منتشر شد

همزمان با میلاد امام هادی(ع)، ویژه نامه ی ولادت آن امام بزرگوار در پایگاه اینترنتی تبیان شهرکرد قرار گرفت.

بازدیدکنندگان تبیان شهرکرد می توانند در وی‍ژه نامه ولادت امام علی بن محمد الهادی(ع)، مطالبی را با عنوان "گفتاری در مورد زندگی امام هادی(ع)"، "مختصری از زندگی نامه امام هادی(ع)"، " شکوه عظمت در دل مردم "، "علم و دانش امام" و "فعالیت های امام علی النقی (ع) در مدینه" مطالعه کنند.

همچنین در این ویژه نامه و در دو بخش با عنوان "احضار امام هادی از مدینه به سامرا " و " نور هدایت هادی" مطالبی را در خصوص شرایط سیاسی دوران امام هادی(ع)، موضع خلفای عباسی به ویژه متوکل در برابر امام، برنامه ریزی و برخورد امام با حوادث و قیام های علویان برای استفاده کاربران پایگاه اینترنتی تبیان چهارمحال و بختیاری بیان شده است.