400 نفر در هشتمین جشنواره قرآنی "مدهامتان" کرمانشاه حاضر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب صفری ظهر دوشنبه در جمع خبر نگاران با اعلام برگزاری هشتمین جشنواره قرآن مدهامتان در کرمانشاه، گفت: این جشنواره در روزهای دهم و یازدهم آبان‌ماه در رشته‌های قرائت، حفظ دو، پنج، هفت، 10، 20 و سی جزء از قرآن کریم، اذان، ترتیل، تفسیر، صحیح‌خوانی حمد و سوره و اذکار نماز، مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه برگزار می‌شود.

وی افزود: هشتمین جشنواره قرآن مدهامتان ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان عرصه رقابت سالم بین اعضای کانون‌ها را فراهم کرده است.

صفری از برگزاری آزمون رشته های تفسیر و مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه در روز 19 آبان‌ماه خبر داد.

وی تعداد شرکت‌کنندگان در این مسابقه را به تفکیک در بخش بانوان 204 نفر و در بخش آقایان 190 نفر ذکر کرد که برترین‌های این جشنواره به جشنواره کشوری بهمن‌ماه معرفی خواهند شد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان کرمانشاه در ادامه در خصوص داوران این جشنواره اظهار داشت: در بخش آقایان چهار داور و در بخش بانوان سه داور خواهیم داشت و سعی کرده‌ایم از داوران برجسته استان استفاده کنیم.

وی در خصوص برنامه‌های هفته کتاب گفت: بحث کتاب‌خوانی در کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد در اولویت است، در استان 335 کانون داریم که سعی بر آن بوده تمامی آن‌ها کتاب‌خانه داشته باشند و زیرساخت‌های مورد نیاز در نظر گرفته شده و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌ها در هفته کتاب، افتتاح دو کتاب‌خانه در مساجد استان و آموزش کتابداران است.

وی در پایان گفت: پرداختن به قرآن کریم و آموزش تفسیر و مفاهیم قرآن در اولویت کاری کانون‌های مساجد قرار دارد و سرلوحه کاری است که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده تا جایی که در اوقات فراغت تابستان و غیر آن مبنای کار است.

