15 گمرک مجاز به صدور مجوز ورود موقت کالا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت کیسه پروپیلن به گمرک کرمانشاه؛ 15 گمرک کشور مجاز به صدور مجوز ورود موقت کالا شدند.

معاون مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: اختیار صدور مجوز ورود موقت کالا تاکنون به گمرکات سمنان، یزد، نوشهر، قزوین، شیراز، تبریز، تهران، ارومیه، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، شهیدباهنر بندرعباس، بندرلنگه و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تفویض شده است.

وی اظهارداشت: تفویض اختیار به گمرکات شهید باهنر و بندرلنگه فقط برای کارتن خالی جهت بسته ‌بندی میوه و تره ‌بار صورت گرفته و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نیز فقط در زمینه صدور مجوز ورود موقت طلا دارای اختیار است.