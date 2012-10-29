وزیر ارشاد در افتتاحیه کنگره سلمان فارسی حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره بین المللی سلمان فارسی، گفت: کنگره بین المللی سلمان فارسی بعد از نماز مغرب و عشای چهار شنبه در مصلای نماز جمعه شهرستان کازرون آغاز خواهد شد.

امیر رئوف تصریح کرد: در این مراسم که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی شروع می شود نماینده ولی فقیه و نمانیده شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین سخنرانان خواهند بود.

وی ادامه داد: دبیر کنگره سلمان فارسی، استاندار فارس و نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز به عنوان دیگر سخنرانان هستند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس افزود: یکی از مراجع تقلید و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان سخنرانان مراسم افتتاحیه مشخص شده اند.

رئوف تصریح کرد: روز دوم این کنگره به جلسات تخصصی علمی و برگزاری پنل های مختلف اختصاص دارد و در عصر پنج شنبه نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: از تمامی مسئولین و مدیران فرهنگی کشور برای حضور در این مراسم دعوت شده و در کل 194 شخصیت فرهنگی کشور در مراسم افتتاح حضور خواهند داشت.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس ادامه داد: رونمایی از کتاب، ثبت تمبر یادبود کنگره، رونمایی از تندیس سلمان فارسی و برگزاری نمایشگاه تجسمی از دیگر برنامه های افتتاحیه کنگره بین المللی سلمان فارسی است.

رئوف یادآور شد: انتظاری که در سطح ملی از شیراز به عنوان مهد فرهنگ و تمدن ایران زمین و سومین حرم اهل بیت (ع) وجود دارد زیاد است و به همین دلیل باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که بزرگداشت مفاخر و بزرگان استان فارس به شکل قابل قبولی برگزار شود.

کنگره بین المللی سلمان فارسی در تاریخ دهم و یازدهم ماه جاری در شهرستان کازرون برگزار خواهد شد.