تشریح فعالیتهای کارخانه تراکتورسازی ایران و زیمبابوه

حسین فضل‌اللهی عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مشترک ایران و زیمبابوه (موتیرا) در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به زیمبابوه در خصوص فعالیتهای شرکت موتیرا گفت: شرکت مشترک ایران و زیمبابوه (موتیرا) در سال 2010 میلادی با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح و آغاز به کار کرد.

وی افزود: این کارخانه در واقع سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت توسعه صنعتی زیمبابوه (45 درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران(46 درصد) و شرکت تراکتورسازی(9 درصد) است.

وی در ادامه تصریح کرد: در طول سه سالی که از زمان آغاز به کار این کارخانه گذشته، این کارخانه توانسته روند مثبتی در برآورده ساختن نیازهای داخلی کشور زیمبابوه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مشترک ایران وزیمبابوه تأکید کرد: این کارخانه سبب اشتغال زایی در کشور زیمبابوه نیز شده است و توانسته به صنایع این کشور نیز کمک کند.

وی یادآور شد: همچنین می توان بازار منطقه ای را نیز مد نظر داشت. منطقه‌ای که زیمبابوه در آن واقع شده پتانسیل و ظرفیت خوبی برای صنایع ایران و به ویژه صنعت تراکتورسازی دارد.

فضل اللهی در ادامه تصریح کرد: این کارخانه ظرفیت تولید 23 تراکتور در روز یا 7000 تراکتور در سال را دارد.

وی تأکید کرد: دراین مدت تعداد 10 مدل از تراکتورهای ایرانی در این شرکت مونتاژ و با حضور مهندسان ایرانی وزیمباوه ای خدمات پس ازفروش و گارانتی استاندارد به مدت حداقل 1000 ساعت یا یک سال برای مشتریان داده می شود.

وی افزود: روسای جمهمور دو کشور از این شرکت دیدن کرده اند. همچنین ریئس جمهوری زیمبابوه به طور ویژه و وزرای کشاورزی و صنعت و امورخارجه زیمبابوه از این شرکت دیدن کرده اند.

عضوهیات مدیره شرکت مشترک ایران و زیمبابوه تأکید کرد: این شرکت در پنجاه و سومین نمایشگاه تجاری بین لمللی در شهر بولایوو دومین شهر پرجمعیت زیمبابوه در سال 2010 میلادی حضور فعالی داشت.

فضل اللهی در ادامه تصریح کرد: در53 سالی که این نمایشگاه به طور مستمر و سالانه برگزار گردیده، تنها دراردیبهشت سال 1389 برابر با آوریل 2010 تعدادی ازشرکت های بازرگانی که عمدتا از اتحادیه تعاونیهای تولیدی و بازرگانی بودند به اتفاق شرکت جدید التاسیس تراکتورسازی ایران وزیمبابوه (موتیرا) در این نمایشگاه حضور داشتند، که درآن سال ریئس جمهور کشورمان نیز مهمان ویژه نمایشگاه بود.

وی افزود: شرکت موتیرا تراکتور از آن سال به عنوان تنها شرکت کننده تجاری و فنی ایرانی است که با توان لازم در این نمایشگاه مشارکت می نماید و پرچم پرافتخار ایران را در جایگاه مخصوص نمایشگاه برافراشته و به عنوان نماینده کوچکی از سوی بخشهای فنی و مهندسی در این نقطه از جهان نسبت به معرفی و ارائه توانمندیهای ارزشمند کشورمان انجام وظیفه می‌نماید.

مدیرعامل شرکت مشترک ایران وزیمبابوه تأکید کرد: باید توجه داشت که کالاهای صنعتی و کشاورزی و ابزارآلات معدنی و پزشکی و کالاهای تاسیساتی و تصفیه آب شرب و آبرسانی کشاورزی از ایران می تواند کاملا ازنظر کیفیت و قیمت با کالاهای سایر شرکت کنندگان این نمایشگاه برابری و رقابت نماید و بازار خوبی نیز داشته باشد، که متاسفانه جای شرکتهای ایرانی همچنان خالی است.

فضل‌اللهی در پایان یادآور شد: شرکت موتیرا تراکتور تنها کار اجرایی و فنی از کشورمان در زیمبابوه است.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا