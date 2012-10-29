دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی درجامعه است/ حلقه صالحین راهبرد مقابله باجنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دشمن با تحریم هایی که راه انداخته به دنبال فشارهای اقتصادی به مردم و ایجاد آشوب درجامعه بوده تا از این رهگذر به مقاصد خود برسد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: دشمن امروز همه توان خود را روی ایجاد یک آشوب به دلیل مشکلات اقتصادی، گرانی ها و به هر بهانه ای متمرکز کرده ولی با رهبری حکیمانه و به روز ولی فقیه، همه نقشه های دشمن نقش بر آب می شود و همه ما شاهد مدیریت مدبرانه اوضاع جامعه از سوی رهبر فرزانه انقلاب هستیم.

حلقه های صالحین مهمترین راهبرد برای مقابله با جنگ نرم

وی در پاسخ به سوالی درمورد برنامه های سپاه در مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: اگر به تحلیل های شبکه های بی.بی.سی و رادیو فردا درمورد حلقه های صالحین توجه کنیم شاهد هستیم که آنها خود به این نتیجه رسیدند که جنگ نرم آن ها هیچ خاصیتی ندارد و این را با قاطعیت می گویم که برنامه ما در جنگ نرم در یک افق20 ساله تقویت همین حلقه های صالحین است که دشمن به شدت از آن هراس دارد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: در این استان که جمعیتی حدود 700 هزار نفری دارد، حدود نیمی از آن هاعضو ارتش دهها میلیونی بسیج هستند و این در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.

امیری با بیان اینکه اینچنین روحیه و عشق به رهبری و انقلاب مایه افتخار و مباهات است، بیان کرد: در استانی با این جمعیت، حضور مردم در راهپیمایی ها به گونه ای است که آدم فکر می کند همه جمعیت این استان در راهپیمایی ها شرکت می کنند.

این فرمانده سپاه با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل جرات حمله به ایران را ندارند، بیان داشت: اگر به هر دلیلی این نظام اسلامی مورد حمله دشمن قرار گیرد، نه تنها همه 295 هزار نفر عضو بسیج استان بلکه همه کهگیلویه و بویراحمدی ها عاشقانه به جبهه های جنگ می روند.