لزوم انتقال پادگان لشکر 30 گرگان/ سرانه پایین سایت بازی کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، خروج دخانیات و تعیین تکلیف باغ روس ها به منظور استفاده از این املاک برای توسعه فضای سبز شهری و بازگشایی مرکز تحقیقات و حل مشکل تعاونی های مسکن هزارپیچ از دیگر مسائلی بود که شورایان گرگان و خواستار مساعدت مسئولان بالادست برای رفع این مسائل شدند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا ظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل شهری بر جذب سرمایه های مردمی در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی تاکید کرد.

عیسی امامی بر همگرایی و اتحاد برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در سطح شهر تاکید کرد و گفت: شهرداری ها می توانند با اعتماد سازی و فروش اوراق مشارکت گام های موثری در جذب سرمایه و اجرای پروژه های کلان بردارند.

برنامه نداشتن معضل پروژه های عمرانی

وی عدم برنامه کارشناسی شده را یکی از مهمترین معضلات پروژه های عمرانی در سطح کشور دانست و اظهار داشت: بخشی از سرمایه عظیم کشور در قالب طلا و زیورآلات در دست بانوان ایرانی در خانه ها مسکوت شده است که برای به جریان انداختن این سرمایه عظیم در چرخه تولید باید فرهنگ سازی و برنامه ریزی کرد.

امامی با بیان این مطلب که ما سهم مردم را در برنامه ها مشخص نکردیم، افزود: باید بررسی کنیم و ببینیم در تحقق اصل 44 چقدر موفق بوده ایم.

منتخب مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیگیری پروژه های بزرگ عمرانی استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی اخبار و گزارش پیگیری پروژه ها و نتایج حاصل شده اعلام خواهد شد.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان خاطرنشان کرد: گرگان با سابقه و قدمت تاریخی خود می تواند به نقطه مطلوب مورد نظر برسد و در این راستا کاندیداهای شورای شهر در دور بعدی باید با نگاه و هدف مشخص وارد شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای گرگان باید به موازات و اندازه گرگان قدم برداریم، اظهار داشت: این موضوع را می توان در قالب یک مدل توسعه پیگیری کرد و به اهداف مورد نظر دست یافت.

سرانه پایین سایت بازی کودکان

عضو شورای شهر گرگان نیز ایجاد شهربازی مدرن برای کودکان را یکی از نیازهای اساسی عنوان کرد و خواستار اجرای این پروژه شد.

ناصر گرزین سرانه سایت بازی کودکان در شهر گرگان را بسیار پایین دانست و افزود: ضروری است شورای اسلامی شهر، شهرداری و سازمان پارک ها و فضای سبز نسبت به احداث شهر بازی مدرن کودکان اقدام کنند.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا با اشاره به اینکه زیرساخت‌های فضای بازی کودکان در شهر گرگان فراهم نشده است، افزود: باید نسبت به احداث و توسعه سایت بازی در سطح شهر و محلات اقدام نمود و شورای اسلامی شهر باید برای خرید اسباب‌بازی پارک ها اعتبار ویژه ای در نظر بگیرد.

وی با بیان این مطلب که آینده جامعه دست کودکان است و از امروز باید زیربنای یک جامعه شاداب را برای آینده پایه گذاری نمود، عنوان کرد: باید در سطح محلات، به ایجاد فضاهای تفریحی و مبلمان شهری توجه بیشتری شود و تلاش نمائیم با افتتاح شهربازی جدید در سطح شهر سرانه فضای بازی کودکان را توسعه دهیم.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان با اشاره به اینکه منطقه هزارپیچ یکی از مناطق مناسب شهر احداث سایت بازی کودکان است، بیان کرد: در ایجاد شهربازی باید از آخرین مدل بازی‌های علمی و آموزشی استفاده گردد و با توجه به شرایط سنی کودکان باید پارک های موضوعی و علمی جداگانه ای برای پرورش استعدادهای کودکان ایجاد شود و همه این مسائل در گرو یک برنامه ریزی منسجم اتفاق خواهد افتاد.