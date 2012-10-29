گروگان گرفتن همسر دوم برای فرار از مجازات قتل همسر اول

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران کلانتری واوان شهرستان اسلامشهر هفته گذشته متوجه شدند یک قاتل تحت تعقیب به نام اکبر در حوزه استحفاظی این کلانتری مخفی شده است.بررسی ها نشان داد اکبر تیرماه سال گذشته در جاده دیواندره سنندج همسر اول خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

ماموران پلیس آگاهی سنندج زمانی که برای دستگیری او وارد خانه اش شدند مرد جنایتکار با قمه به سوی ماموران حمله ور شده که با شلیک پلیس مجروح شد. او که خود را در یک قدمی دستگیری می دید همسر دوم و دو فرزند خردسالش را به گروگان گرفت و موفق شد از محاصره ماموران فرار کند.

ماموران کلانتری واوان پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاهش نیز 8 سیمکارت تلفن همراه، دو گوشی تلفن همراه و یک قبضه اسلحه کمری کشف شد.

متهم به قتل در جریان بازجویی ها به قتل همسرش و 6 جرم دیگر اعتراف کرد.

پس از تحقیقات مقدماتی مرد جنایتکار در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سنندج قرار گرفت.