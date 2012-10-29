مصرف داروهای نیروزا در جوانان با خطر بروز عوارض قلبی و عروقی همراه است

دکتر آزاده ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصرف نابجای داروهای نیروزا در جوانان جهت بدنسازی و رقابت های ورزشی با خطر بروز عوارض قلبی عروقی مانند ازدیاد فشار خون و نارسایی قلبی همراه است.

وی ادامه داد: به گونه ای که موارد متعدد از مرگ های ناگهانی در اثر سوء مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران حرفه ای جهان گزارش شده است.

ناظری مسمومیتهای دارویی را یکی از شایع ترین و ناگوارترین مسمومیت ها دانست و اظهارداشت: بدلیل مصرف خود سرانه داروها بدون تجویز پزشک ،مصرف بیش از حد داروهای تجویز شده و تداخلات دارویی این مسمومیتها بروز می کند و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر این مسومیتها کودکان را گرفتار می کند خاطرنشان کرد: اغلب کودکان برای پاسخ به حس کنجکاوی از طعم و مزه داروها به سراغ آنها می روند، بطوریکه روزی دو نفر در ایران به خاطر مسمومیت ناشی از دارو و سموم جان خود را از دست می دهند.



کارشناس اداره نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره بر نظارت خاواده بر مصرف داروهای افراد مسن،ادامه داد: افراد مسن ممکن است داروی خود را به اشتباه یا به طور تکراری مصرف نمایند که این امر به دلیل تشابه ظاهری شکل داروها،ابتلا به فراموشی،عدم اطلاع از نام داروها،بی سوادی و کم سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرف دارو مندرج روی جعبه دارویی صورت گیرد،بنابراین ضرورت دارد خانواده بر مصرف دارو در افراد مسن نظارت بیشتری داشته باشند.



دکتر ناظری در پایان گفت: مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1388 آغاز بکار نموده و از طریق شماره تلفن 3685574-0861 در سطح استان در زمینه های مختلف علوم دارویی و موارد مسمومیت آماده پاسخگویی می باشد؛همچنین این مرکز در زمینه آموزش همگانی در مورد نحوه مصرف داروها و برخورد با مسمومیت ها فعالیت می نماید.