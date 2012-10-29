  1. استانها
  2. مازندران
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

از ساعاتی دیگر/

استاندار مازندران از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید می کند

استاندار مازندران از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید می کند

ساری - خبرگزاری مهر: سید علی طاهایی استاندار مازندران، عصر امروز از نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور در مصلای تهران بازدید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران و حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، حوالی غروب دوشنبه با حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه های مطبوعاتی و خبرگزاری ها و غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بازدید خواهند کرد.

طاهایی قرار است با حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور، از غرفه خبرگزاری مهر در نهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید و با خبرنگاران و مسئولان این خبرگزاری به گفتگو بنشیند.

استاندار مازندران، سال گذشته در دو نوبت درنمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری ها از غرفه های رسانه های مکتوب و مجازی بازدید کرد و به سئوالات خبرنگاران رسانه های حاضر در حوزه های مختلف پاسخ داد.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از هفتم آبانماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز شده است.

کد مطلب 1731462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها