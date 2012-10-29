همدلی تنها راه حفظ وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان و اعضای کمیته های 22 گانه شعبه مرکز بزرگ اسلامی در گنبد کاووس، با اشاره به اشتراکات فراوان میان شیعه و سنی، اظهار داشت: آنان با تکیه بر مشترکات خود به سوی یک قبله واحد نماز می خوانند و سیره و روش پیامبر اسلام(ص) را به دور از هرگونه اختلاف و تعصب غیر منطقی با حفظ اتحاد در کنار هم اجرا می کنند.

امام جمعه شهرستان گرگان، در ادامه تاکید کرد: مسلمانان با درک شرایط کنونی جهان اسلام باید بیش از پیش در جهت تقریب مذاهب و حفظ وحدت اسلامی تلاش نمایند، زیرا دشمنان اسلام به صورت آشکار وارد میدان شده اند.

نماینده مقام معظم رهبری دراستان گلستان گفت: تعصبات بی جا و غیرمنطقی در بین مسلمانان باعث باز شدن راه نفوذ دشمنان و ایجاد تفرقه در بین آنان می شود.

وی با بیان اینکه درگذشته دشمنان اسلام به صورت مخفیانه‌تر فعالیت های خود را دنبال می کردند، تصریح کرد: امروز ایادی استکبار در مناطق مختلف جهان مانند میانمار و کشورهای همسایه به صورت علنی با اسلام به مقابله برخاسته اند.



آیت الله نورمفیدی، با اشاره به دستاوردهای پیشرفته جهان امروز، تاکید کرد: بهتر است که این فناوری ها و امکانات نوین در راستای پیشرفت دین مبین اسلام و سعادت بشری به کار گرفته شود.



نماینده مقام معظم رهبری در گلستان، همچنین به تلاش مضاعف دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف بین مسلمین جهان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در ایران اسلامی با هوشیاری علما و روحانیون دشمن نتوانسته به این هدف شوم خود در کشور و خصوصاً در استان گلستان دست یابد.